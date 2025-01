Antizeman Petr Pavel možná napodobí Miloše Zemana

„Prezident může o nominacích na ministry s premiérem hovořit, vysvětlovat, přesvědčovat. Prezident není automat, který musí vykonat, co si premiér přeje. Je možné si představit důvody, které by i z hlediska výkladu Ústavy dávaly možnost určitý typ nominace na ministra odepřít,“ řekl ředitel Lebeda.

To je nesporně zajímavé, v situaci, kdy Petr Pavel současné vládě takřka nepřeložil stéblo přes cestu. Sice se několikrát slovně vymezil vůči některým zákonům, ale to je vše, žádný zákon nevetoval, žádného kandidáta na ministra premiéru Fialovi neodmítl.

Jak říká prezidentův muž, například k zákonu o státním rozpočtu: „Veto znamená, že zákon vrátíte sněmovně k opakovanému projednání. Pan prezident by svým vetem nedosáhl změny rozpočtu, dosáhl by jen toho, že by jeho veto sněmovna pravděpodobně přehlasovala, stačí jí k tomu 101 hlasů.“

To je vlastně odmítnutí veta jako politického nástroje, protože drtivou většinu vet prezidenta sněmovní většina přehlasuje a tedy zákon nezmění. Veto prezidentům sloužilo především jako vymezení se proti vládě, výraz nesouhlasu, ale také jako povzbuzení opozice, která se vždy vládní většinou cítí utlačovaná.

Z rozhovoru též vyplývá, že prezident je na rozdíl od premiéra realista a moc nepočítá s Fialou jako premiérem. To by totiž Tomáš Lebeda tak nerozebíral možnost jednobarevné menšinové vlády.

Prezident Pavel je politicky slabý a agendy, které prosazuje proti vůli nynější koalice, třeba urychlené přijetí eura, nemají šanci na úspěch. Bude zajímavé sledovat jeho chování po volbách, zda se stane aktivistickým a bude podporovat opoziční strany, což by bylo do jisté míry přirozené, neboť Petr Pavel osobně nereprezentuje žádnou politickou sílu.

Spojení prezidenta s nějakou politickou stranou se jeví jako možnost, jak prosazovat vlastní vize. Zajisté by to, v provedení Petra Pavla, bylo ústavní a nepřekračovalo by to míru obecného vkusu. Nicméně Petr Pavel by se například kádrováním uchazečů o ministerské posty dost přiblížil Miloši Zemanovi. Bylo by to v souladu s jeho předvolebními sliby?