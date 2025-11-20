Ohýbání ústavy s jmenováním členů vlády: záleží, o kterého politika jde

V textu „chvilkařů“ mj. stálo: „Právo veta se na jmenování členů vlády nevztahuje a tohle prohlášení z úst hlavy státu tak nemá žádnou relevanci. Miloš Zeman se tímto krokem dost možná snaží plíživě rozvrátit nově vznikající vládní koalici.“
Rezolutní stanovisko Milionu chvilek tím ovšem neskončilo. „Podle ústavy prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Nepřísluší mu je vybírat. Miloš Zeman ale ústavu opakovaně překrucuje a zkouší její limity. Sluší se tedy připomenout, že prezident je ústavě podřízen a je povinen podle ní jednat,“ pokračuje text z listopadu 2021.
Ke stejné věci se tehdy v DVTV vyjadřoval i místopředseda a nyní kandidát na post šéfa ODS Martin Kupka. „Já myslím, že premiér si prostě nemůže nechat kádrovat ministry, protože s tím ústava nepočítá. Ústava nedává v tomto směru prezidentovi žádné právo veta. Začínat vládu tím, že bude muset premiér v dohodě, kterou udělaly parlamentní politické strany, ustoupit, by neznačilo nic dobrého,“ konstatoval.
Při rozhovoru mimochodem argumentoval i počtem hlasů, které pětice stran tehdy vznikající vlády obdržela ve volbách. „V tomhle případě je koaliční shoda se 108 hlasy ve Sněmovně, kdy neexistuje žádná jiná varianta uspořádání ani té vlády, ani většiny v Poslanecké sněmovně. To je v tuhle chvíli úplně jasné. A to dává premiérovi pochopitelně dostatečnou sílu i v tom, obhájit tu koaliční dohodu, která musela proběhnout,“ prohlásil před čtyřmi lety Martin Kupka.
Argumentační piruety
Spoustu zajímavých výroků ale k těm či oněm postojům Miloše Zemana pronesl i sám Petr Fiala. Už v srpnu 2019, kdy hlava státu odmítla kandidáta ČSSD Michala Šmardu do čela kultury, předseda ODS uvedl toto: „Situace je taková, že tu máme fakticky jistý typ dvojvládí, kdy o tom, kdo bude ve vládě, rozhoduje nejenom premiér a koaliční strany, které tvoří vládu, ale taky prezident, který na to vlastně nemá mít žádný nárok, a to je taky velká zpráva z této krize.“
Server Demagog jeho slova označil za pravdivá, argumentoval při tom třeba slovy předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten tehdy Respektu řekl: „Současný ústavní model zejména v případě odvolávání a jmenování ministrů svěřuje jednoznačně tuto pravomoc do kompetencí předsedy vlády a prezidentovi neposkytuje žádný prostor pro diskreci, tedy uvážení.“ Ano, byl to ten samý Rychetský, který dnes vykládá, že by na místě hlavy státu nejmenoval do vlády nejen Filipa Turka, ale ani Andreje Babiše coby premiéra.
Bylo by zajímavé vědět, co přesně se stalo, že dnes nejen výše jmenovaní, ale i další politici a jejich sympatizanti tvrdí naprostý opak toho, co říkali v obdobné situaci před pár lety. A to tehdy prezidenta (stejně jako jeho předchůdce) ani nenapadlo žádat si třeba programové prohlášení vlády a chtít do něj doplnit vlastní politické agendy, jako by byl čtvrtou koaliční stranou. Natož aby v prezidentské kampani sliboval, že se bude chovat úplně jinak. Ostatně, ještě letos v srpnu Petr Pavel poskytl ČTK rozhovor s titulkem: „Chci, aby vláda byla rychle, předběžné podmínky mít nebudu.“