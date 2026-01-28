Od vyměklého Trumpa ke kohabitujícímu Macinkovi: jak se vstupuje do učebnic

Ne že by Trump na Grónsko nemyslel už loni. V inauguračním projevu se sice o něm nezmínil, ale hned pár hodin poté při podepisování prvních dekretů přítomným novinářům řekl, že Amerika musí Grónsko vlastnit z důvodů mezinárodní bezpečnosti. Taky že Gróňané se cítí pod dánským jhem nešťastní, zatímco s ním by naopak šťastní byli.
No a letos v Davosu to poté, co Trump domluvil, vypadalo, že právě startuje největší krize v historii NATO. Jenže druhý den všechno bylo jinak, stačil rozhovor za zavřenými dveřmi s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a anexe už nutná nebyla. Došlo k jevu, jemuž se prý v Americe říká TACO, což je zkratka slov Trump Always Chickens Out neboli Trump vždycky vyměkne. (Jen pro pořádek, tradiční „taco“ je srolovaná mexická tortilla naplněná masem a zeleninou.)
No ale pak mi do toho globálně orientovaného plánu hodil vidle náš ministr zahraničí Macinka s nerozlučným kamarádem Turkem. Když jsem si četl esemesky, které v noci na úterý posílal poradci prezidenta Kolářovi, napadlo mě, jestli je psal sám, nebo je dával dohromady s oním věrným druhem. Vždyť když se ti dva sejdou, může to dopadnout zvláštně: třeba když v roce 2024 hodnotili na youtubovém Xaver Live po chlapácku poslankyni Majerovou – a to je jejich spřízněná duše.
Ty esemesky i s nimi související následná tisková konference ministra Macinky nejsou jen - jak se politicky korektně říká - „za hranou“. Jsou hluboko pod předpokládaným politickým dnem.
Debaty o tom, zda jde o „nešťastná vyjádření“, nebo zda je to vydírání dle definice trestního zákoníku, jsou zavádějící a komické, stejně jako pohoršování se nad jejich zveřejněním (jsou přece soukromé, na veřejnost nepatří…) nebo argumentace ústavním rámcem ve chvíli, kdy ústavu zpochybňuje sám vyděrač zpochybňováním Ústavního soudu jakožto ústavní instituce. Vylučování médií, která se Macinkovi nelíbí, z tiskových konferencí je pak už jen dalším krokem na jeho cestě do politického suterénu.
Také ke směšnosti. V jedné z těch esemesek Macinka napsal, že pokud prezident nejmenuje Turka ministrem životního prostředí, „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“.
V poloprezidentských systémech se takto označuje stav, kdy prezident a premiér pocházejí z odlišných politických táborů (Wikipedie), ve zdejším prostředí ovšem je kohabitací míněn koitus čili soulož, jak shodně tvrdí Akademický slovník cizích slov i Ottův slovník naučný, Dodatky. Raději si ten extrémní způsob nepředstavuju; kdo ví, jestli by Aliance pro rodinu pak ty učebnice nemusela napadnout u soudu, přinejmenším okresního!