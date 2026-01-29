Činy mají následky. Petr Macinka je kokos, ale tuhle válku začal Petr Pavel

Petr Kamberský
Chlívek   18:00
Česká politika se zhroutila do takové bizarnosti, jakou jsme od roku 1989 nezažili. Jen si zopakujme poslední dva dny.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil | foto: iDNES.tv

Prezident republiky posílá policii na místopředsedu vlády.

Ministr zahraničí a šéf koaliční partaje se spíše než jako diplomat chová jako řeznický pes.

Opozice, která před čtyřmi lety plánovala seškrtat Hradu rozpočet, jestli ten nejmenuje jejího ministra, teď vyvolává hlasování o důvěře vládě kvůli témuž. Nota bene 14 dnů poté, co vláda důvěru dostala a aniž by opozice měla jakýkoli plán, co po hypotetickém pádu vlády dělat.

A to nejbizarnější nakonec: Andrej Babiš, známý z minulých let střídavě vzteklými a střídavě ublíženými výlevy, mluví v téhle krizi snad jako jediný z poněkud hysterických aktérů racionálně a smířlivě.

Marnost nad marnost a nic než marnost.

Dvojí metr

Komentovat českou politiku je v posledních letech v podstatě úplně zbytečná práce. Většina voličů je zamčená ve svých klubech, vidí jen dobrou snahu těch svých a jen fauly protivníků.

Chlívek s chutí opakuje vyloženě učebnicový příklad, jenž ilustruje pravidlo dvojího metru takřka dokonale: když byla inflace v září 2021 3,6 procenta, tak to byla vina premiéra. Když byla inflace v dubnu 2023 nevídaných 16,2 procenta, náhle to podle většiny médií již nebylo chybou premiéra, ale výhradně guvernéra ČNB. Jak je to možné?

Jednoduše: v září 2021 byl premiérem nenáviděný Babiš, tak se mu inflace hodila na hrb (pověstná „Babišova drahota“). V dubnu 2023 byl již premiérem milovaný Petr Fiala, tak se inflace „přišila“ neoblíbenému guvernérovi ČNB Michlovi.

O strašlivé válce Hradu s Turkem. Je faul s dobrým úmyslem povolený?

Přitom každá učebnice ekonomie a vlastně i naše zákony nám ukazují, že péče o cenovou stabilitu je primárně úkolem centrální banky, vláda pak může svým chováním inflaci trochu zvýšit (nadměrným utrácením) či naopak trochu snížit (přísným šetřením). Ne tak u nás: u nás se mění ekonomické teorie podle toho, kdo zrovna vládne – protože jak Babišova, tak Fialova vláda utrácely o několik stovek miliard více, než kolik vybraly na daních.

Úplně stejné je to ve sporu o ministra zahraničí, respektive životního prostředí: dokud hrozili nejmenováním člena vlády prezidenti Klaus či Zeman, šlo o odporné porušování Ústavy. Ale když odmítne jmenovat ministra Petr Pavel, jde podle velké části médií a zhruba poloviny voličů o chvályhodnou ochranu demokracie. Nejen ekonomickou teorii, nejen pravidla, ale i výklad Ústavy měníme podle toho, kdo zrovna sedí ve Strakovce, na Příkopech (ČNB) a na Hradě.

Za předchozích prezidentů by se to nestalo

Chlívek však přesto nejvíce pobavil prezident, který hodil do politické scény granát (“Jsem vydírán!“ řekl a na předsedu vládní partaje poslal Policii ČR), aby si den nato odjel do Španělska užívat jeho vlastními slovy „dobrou partu, motorku a svobodu na cestách“. Je to skoro tak vtipné jako jeho předchozí ublížená tisková konference o Macinkově trestném činu vydírání. Nějak přitom zapomněl, že válku s vládou a zejména s koaliční stranou Motoristé sobě zahájil on a jen on, když odmítl jmenovat jejich nominanta jak na ministerstvo zahraničí, tak posléze na ministerstvo životního prostředí.

Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?

Ano, Macinka se zachoval jako **** (nechť si laskavý čtenář doplní dle vlastního vkusu), ale tuhle válku s Motoristy začal Petr Pavel. Chlívek to říká nerad, ale přesně to pojmenoval Václav Klaus: „Kdyby se při sestavování vlády choval prezident Pavel jako všichni polistopadoví prezidenti, tato politická kolize by nenastala.“

Chlívek si dovolí připomenout staré pravidlo: činy mají následky.

Petr Pavel uštědřil Macinkovi a Turkovi několik tvrdých ran, a teď se diví, že mu je chtějí vracet? To bychom od chlapa, jenž měl pověst skvělého vojáka, vpravdě nečekali.

