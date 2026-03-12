Vrtěti prezidentem Pavlem. Poradce Kolář ukončil vydírání

Protože prezidentův intimus Petr Kolář národu a především příznivcům prezidenta Pavla potřeboval sdělit, že „z toho nic nebude“.
„Tím“ je míněna kauza údajného vydírání prezidenta, jehož se měl dopustit Petr Macinka posíláním SMS zpráv prezidentovu poradci Kolářovi. Ten nyní rozhořčeným zastáncům Petra Pavla srozumitelně naznačuje, že se nedočkají ani obvinění ministra Macinky, natož jeho uvěznění, které si patrně někteří vysnili.
Jakou jinou informaci může nést „zpráva“, ve které není nic nového, jen je zdůrazněno stanovisko prezidentova nejvlivnějšího poradce: „Já jsem jim pouze řekl svůj názor, že z toho nic nebude, protože to je politika“. Situace byla mnohým pozorovatelům patrná už v den, kdy prezident rozechvělým hlasem aféru rozpoutal.
Nicméně nezapomínejme, že nás příští týden čeká demonstrace Milionu chvilek pro demokracii a jeden neví, zda neměl být jednou z hlavních atrakcí alegorický výjev „Macinka v kleci“. Vždyť chvilkaři onehdy demonstrovali s „Babišem v kleci“ před soudní budovou bez ohledu na to, že obžaloba navrhovala obviněným podmíněné tresty.
Skandál odzívaný z ciziny
Hrad ke kauze Macinka zachovává mlčení, slovy mluvčího Víta Koláře: „Dohodli jsme se, že k tomu nebudeme sdělovat žádné detaily.“ Ano, jakékoli oficiální projevy z Hradu v té věci mají charakter „vybrušování“. Prezident se mohl pochopitelně cítit uražen a pobouřen SMS zprávami ministra Macinky, nicméně jeho reakce byla neadekvátní.
Navíc, když už se jako hlava státu rozhodnu vystupovat coby oběť drsného vydírání, neodjedu druhý den na dovolenou. Nemohu se tvářit, že mám před sebou skandál první velikosti a zároveň to odzívat z daleké ciziny.
Prezident už asi tuší, kde se stala chyba, proto od něj další komentáře nečekejme. Důležitější bude, zda si hlava státu uvědomuje, že své příznivce dostane velmi snadno do „hysterického oblouku“, ale uklidňování pak trvá velmi dlouho a stojí hodně sil.