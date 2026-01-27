Hrad vyhlašuje válku Strakově akademii. Prezident Pavel hodlá útočit obviňováním

Prezident se rozhodl k bezprecedentnímu kroku, zveřejnil soukromou korespondenci, kterou lze považovat za důvěrnou. To je signál pro všechny, že s prezidentem není možná žádná důvěrná komunikace. Cokoli se bude prezidentovi hodit, zveřejní. To má k ideálu daleko.
Je zjevné, že opozice bude opakovat po prezidentovi slova o vydírání a bude se pohoršovat o sto šest, nicméně prezident dosáhl jediného, Babišova vláda už se s ním – a to bez ohledu na to, zda Petr Macinka ve funkci vydrží – nebude pokoušet o žádnou dohodu. A to není dobře nejen pro fungování naší diplomacie.
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Slabost vyhrožujícího a „voják“ Pavel
Co lze ze zveřejněné korespondence vyčíst? Neuskutečněná schůzka nejvyšších ústavních činitelů se nekonala ne proto, že by si to vládní prominenti přáli, ale proto, že jednání vlády se protáhlo, nebyl to záměr. Těžko říci, co znamenají Macinkova hojná epiteta: nevratný, extrémní, zásadní a další, ale jejich hojnost svědčí spíš o slabosti vyhrožujícího. Těžko si totiž představit možnost, že si ministr zahraničí zprivatizuje zahraniční politiku České republiky jako nástroj politického boje s prezidentem.
Ale o tom, co nebylo konkretizováno, lze jen spekulovat. Macinka mohl prezidenta oslovit přímo, požádat jej o setkání a poté, co by se mu prezident soustavně vyhýbal, mohl s jistým „alibi“ chystat další kroky. Macinka nebyl v časové tísni a je určitě na místě se ptát, zda byl takový tón nutný.
V něčem lze „vyděrači“ Macinkovi dát za pravdu, prezident se opravdu nechá unášet a politiku stále „neumí“, viz poznámka o L-159. Kdyby svá veřejná prohlášení prezident konzultoval předem s vládou, dal se, podle „SMS Petra Macinky“, Okamura přesvědčit a Ukrajinci mohli čtyři letadla mít. Prezident si musí ex post položit otázku, zda bylo jeho cílem, aby Ukrajina letouny získala, či spíš očernění kabinetu v očích tuzemské veřejnosti.
Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka
Není to ostatně poprvé, co „voják“ Pavel vládě lezl do zelí a byla z toho zlá krev. V březnu 2024 prezident Pavel oznámil, že finance na nákup 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu v rámci muniční iniciativy jsou již zajištěny. To vzápětí dementoval bezpečnostní poradce premiéra Tomáš Pojar a premiér Fiala následně děkoval za to, že se podařilo získat finance na 300 tisíc kusů. I dle tohoto příkladu je zjevné, že prezident se někdy nechá unést a to i ve věcech, které mu vyhovují a podporuje je, což se u sporu o jmenování Filipa Turka ministrem rozhodně říci nedá.
Schází mediátor
Vezmeme-li v úvahu razanci, se kterou ministr Macinka hájí svého spolustraníka, nemůžeme čekat, že poté co jej prezident takto nařkl, zmlkne a bude zpytovat svědomí. Těžko říci, kam pokročí eskalace v době, kdy politici žijí jen sociálními sítěmi a hojnost příspěvků a množství obdivovatelů je vydáváno za politický úspěch.
Na to, aby se obě strany uklidnily, schází mediátor, to, co měl dělat prezident, tedy hlavu státu, která je nad věcí, Petr Pavel nezvládl. A sám to přiznal, neví, zda Petr Macinka postupoval v souladu s premiérem a ani se to nenamáhal ověřit. Vždyť se mohl s premiérem spojit a vyjasnit si to, přičemž „skandál“ mohl rozpoutat kdykoli poté.
Macinkova slova jsou nešťastná, určitě nejde o vydírání, řekl Babiš
K nejvyšší politice patří kromě zásadovosti i rozvaha. A pokud ji nemá ministr, tím spíš by ji měl mít prezident. Markýrovat důstojnost a přitom jen poštvávat proti tomu, s kým mám politický spor, není ani příkladné, ani chvályhodné. Ani Petr Macinka ani Petr Pavel svou roli nezvládli. Chtělo by to krotit emoce, ale nikomu se nechce. Žijeme v časech do sebe zahleděné svévole.