Vládní povelikonoční mazanec. Spor o účast na summitu NATO nesvědčí o existenci stabilizovaného státu

Stanislav Křeček
Úhel pohledu
Jsme svědky arogantního postoje ministra zahraničí k prezidentovi a umanuté snahy prezidenta účastnit se jako součást vládní delegace (?) summitu NATO. I když je zcela obecně známo, že prezident má na projednávanou věc jiný názor než vláda. Takže účastníci summitu by byli zmateni, jaký je vlastně postoj České republiky. To vytváří vnitropoliticky zcela nepřijatelnou situaci podobnou „jihoamerickým“ poměrům.
15 fotografií

A stálé požadavky na právníky, aby vyslovili, zda už prezident překračuje své ústavní pravomoci, zda je jen na okraji tohoto porušování, nebo zda koná zcela v souladu s ústavou, vedou nejen k bezradnosti občanů, ale také k dalšímu prohlubování rozporů ve společnosti. K témuž ovšem vedou i hlubokomyslné úvahy některých komentátorů o tom, kdo z ústavních činitelů „tahá“ za kratší či delší konec. Čeho?

Jestliže ústavní činitelé sami nemají (nebo předstírají, že nemají) zcela a bez pochybností jasno, jaké jsou jejich ústavní a zákonná práva a povinnosti a jen je volně případ od případu vykládají, vytváří se stav zpochybňující existenci stabilizovaného právního státu. Ať již dojde či nedojde k nějaké dohodě o řešení aktuálního sporu.

Pavel na summit NATO? Nikdy! Jak Macinka vytasil extrémní případ kohabitace a co na to Babiš

Situace, která nemá obdoby

S ohledem na to, že nejde jen o nějaké vnitropolitické nebo předvolební hašteření, nýbrž o to, že věc má i mezinárodní přesah, máme tu situaci, která nemá obdoby v historii našeho demokratického státu. První republiku nevyjímaje.

Nejednota společnosti projevující se snad nejvíce na sociálních sítích, ale i úporná snažení o svolávání zcela zbytečných, neboť k ničemu nevedoucích demonstrací je to, co bychom si v nějakých těžkých dobách – které prý nastanou – přáli co nejméně. Ale nejde jen o nejednotu, ale o až patologickou neschopnost pochopit a případně s respektem přijmout názory a stanovisko toho druhého. Třeba ve prospěch společné věci. Neříkám, že jsme zrovna na pokraji občanské války, ale pokud nám ústavní činitelé v této neschopnosti budou příkladem, pak nás opravdu nečeká nic dobrého…

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Úhel pohledu

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Z cesty kolem Měsíce se vrací posádka Artemis II. Má jen jeden pokus

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Výběr z tisku

Jak to bylo s Orbánem a mafií. A co Trump a NATO? Jako by se šéf bandy opil a řádil, píší Rusové

Předvolební mítink Viktora Orbána ve městě Györ (27. března 2026)

Poplatky skončí, média nesloučíme, řekl Klempíř ředitelům ČT a rozhlasu

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury...

Konec války může být blízko, míní hlavní ukrajinský vyjednavač Budanov

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov (9. dubna 2026)

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace

Lidé používají své mobilní telefony na stanovišti taxi poblíž Leningradského...

Komentář

Chceš po Dunaji? Zaplať. Jak by to mohlo vypadat, kdyby Írán prosadil svou verzi plavby Hormuzem

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Na matiku málo času i zvláštní úloha. Deváťáci líčí první dojmy z přijímaček

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.