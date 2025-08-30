Fešák v káře versus buran ve člunu. Má Petr Pavel vůbec čas na politiku?

V těch větách je všechno – fascinace hlavou státu, jež je nepřekonatelná v jízdě na čemkoli a pilotování čehokoli a která dělá neustále všechno možné, abychom ji mohli obdivovat. Jen na tu politiku jí jaksi nezbývá čas, prostor a nejspíše ani mentální síly. Ale političtí novináři ze závodních okruhů nic nepíší...
Bývávaly časy, kdy se česká média pravidelně posmívala prezidentovi ruské federace Vladimiru Vladimiroviči Putinovi, protože se nechal fotit tu jako jezdec na koni, tu jako srdnatý lovec vysoké zvěře, tu jako neohrožený potápěč. Ale ruku na srdce: prezident demokratické České republiky, jehož by z autoritářství nepodezíral snad ani největší nepřítel, produkuje mnohem více obrázků toho, jak řídí motorku, než jak řídí stát.
Jak to bylo s bitcoiny?
Naposledy se ve čtvrtek sešel s premiérem Petrem Fialou, kde prý chtěl probírat vztahy s Izraelem a bitcoinovou kauzu – ale po vrcholné schůzce nepromluvil k národu, ani nevystoupil před kamery. Neřekl nám vůbec nic. Výsledkem setkání hlavy státu a předsedy vlády tak nebylo nic – respektive něco ano, bezbarvé a beztvaré komuniké: „V rámci pravidelného setkání spolu hovořili o sestavování rozpočtu a rozpočtovém výhledu, krizové legislativě, výdajích na obranu nebo o situaci na Blízkém východě.“ Celý výsledek summitu tvoří pouhé čtyři věty, pouhých 63 slov.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Když Chlívek svého času opečovával čtenáře Hospodářských novin, pravidelně tam psával na titulní stránku mikroglosu, maličkatý sloupek, kratičkou jednoaktovku – ale i tato veleobtížná novinářská miniatura byla skoro dvakrát tak delší: 99 slov.
Vyčetl pan prezident panu premiérovi něco? Kde jsou jeho výhrady vůči vládě? Nebo snad hlava státu vzala své námitky zpátky, protože ji premiér přesvědčil? A když už kritizuje kabinet za bitcoinovou kauzu, proč tedy jmenoval do čela ministerstva spravedlnosti paní Decroix z ODS, jejímž cílem a úkolem logicky není neuvěřitelný příběh objasnit, ale naopak uchránit svou stranu, svou vládu a svého stranického šéfa?
Nevíme vůbec nic – ale zato jsme se vzápětí dozvěděli, že Petr Pavel je „první prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR“.
Chlívek vůbec nepochybuje, že Petr Pavel je prvním prezidentem, který na horolezeckém laně čistil okna v katedrále svatého Víta (letos v únoru). Nejspíše je také prvním prezidentem na světě, který si sjel trať mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě (předloni v Roudnici nad Labem). Podle dostupných informací byl teprve druhou hlavou státu, která ve funkci skočila padákem (únor 2024). Prvenství bývalému paragánovi Československé lidové armády uzmul George Bush starší, který z letadel skákal pravidelně každých pět let, dokonce – byť v tandemu – i coby naprostý kmet.
Fotografiemi českého prezidenta na motorkách bychom mohli tapetovat – ať už těmi oficiálními, které jsou prý součástí „výkonu funkce“, nebo těmi druhými, jež vznikají během jeho zasloužené, občas dokonce i utajované dovolené (či původně utajovaného programu, během něhož si hlava státu v terénu zlomila loni na mašině čtyři žebra).
Tichá mediální autocenzura
Když kolega Martin Zvěřina nazval současnou hlavu státu fešákem na motorce, sklidil kromobyčejnou míru kritiky. Ale Chlívek předpokládá, že málokdo zpochybňuje, že Petr Pavel skutečně je fešák. A na motorce se objevuje mnohem častěji než v závodním stroji NASCAR. Ne, nemusíte se namáhat, Chlívek slyší vaše námitky předem:
„Ty bys chtěl radši Zemana?“
„Ty bys chtěl radši Babiše?“
„Aspoň nedělá ostudu, neintrikuje a nepodlézá východním mocnostem!“
Ano, to je všechno pravda. Jenže, milí soudruzi, to je úplně obludné myšlení. Je zakázáno dívat se na politiku dnešního českého prezidenta kriticky jen proto, že se jeho předchůdce choval jako vypitý cynik bez kousku cti v těle? Nebo proto, že je většina národa přesvědčena, že Pavlův konkurent v prezidentské volbě by se na Hradě choval mnohem hůř?
Tady se Chlívek s p. t. čtenáři dovoluje nesouhlasit: tichá autocenzura, díky níž většina českých autorů píše o hlavě stát jen pozitivně, je jednou z nejzábavnějších pastí zdejší žurnalistiky. Fešák na motorce je bezpochyby desetkrát lepší prezident než buran ve člunu. Ale to neznamená, že je to dobrý prezident.