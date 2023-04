Vždyť v úterý se nechal slyšet na téma uvažovaných změn sazeb DPH: „Otázkou je, do jaké míry by ta skladba komodit v jednotlivých sazbách dopadla na sociální složení obyvatelstva. Pokud dopad bude na nejnižší příjmové kategorie, určitě to dobře není...“

Vybere-li stát od lidí stovky milionů či desítky miliard navíc, pak to dopad na nejnižší příjmové kategorie mít musí. To pochopí i gymnazista a „věcná debata“ s tímto faktem nehne.