Použije prezident Petr Pavel veto, nebo popře sám sebe?

Jeho řešení nám může o prezidentovi napovědět daleko víc než nezávazné sliby. Ve čtvrtek 3. července schválil Senát zákon, podle kterého mají být od prvního ledna příštího roku platy školních kuchařek, uklízeček, školníků či administrativních pracovníků financovány z rozpočtů zřizovatelů škol, tedy obcí a krajů. V reakci na schválení zákona vyzvala asociace krajů (tedy krajští hejtmani) prezidenta, aby zákon vetoval. Podobně se na Hrad obrátily otevřeným dopisem školské odbory, které s opatřením nesouhlasí a poukazují na to, že zmíněné paragrafy jsou legislativním přílepkem. Prezident Pavel se k problému již v únoru vyjádřil, tehdy podpořil protivládní námitky a žádal projednání se samosprávami a též apeloval na vládu, aby svůj záměr též provázela převodem financí.

Abychom pochopili, proč se obce bouří, nezaškodí si připomenout chronologii a použijme tu, kterou vypracoval senátor Michael Canov (Starostové).

Nejprve v září 2024 premiér Fiala oznámil: „Domluvili jsme se také na tom, že počítáme s tím, že převedeme financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele.“ V říjnovém vládním usnesení o novele školského zákona nic takového ovšem nebylo, jenže premiér následně v Otázkách Václava Moravce zopakoval, že vláda s tímto krokem počítá. Ovšem návrh zákona, který vláda 22. října 2024 předložila sněmovně, nic takového neobsahoval. V téhle podobě prošel v prosinci zákon prvním čtením.

V druhé polovině ledna oznámilo ministerstvo školství v tiskové zprávě (?!) zásadní změny financování nepedagogických pracovníků. Reakce asociace krajů, asociace ředitelů škol i odborů byla odmítavá, stejně jako zmíněná reakce prezidenta republiky. V noci z 11. na 12. února je návrh včleněn do zákona formou pozměňovacího návrhu. Zde citujme senátora Canova: „Tímto postupem se vláda, respektive MŠMT, zcela úmyslně a zcela cíleně vyhýbá tzv. kolečku, kdy se při vládních návrzích zákona k jeho znění před postoupením do Poslanecké sněmovny musí vyjádřit nejen všechna ministerstva, ale mohou se vyjádřit též všechny dotčené organizace a spolky a všechny připomínky se musí, opakuji, musí řádně vypořádat.“ Dodejme též, že součástí tohoto kdysi snad obligátního „kolečka“ je výpočet dopadů projednávané změny na veřejné rozpočty.

Přes nesouhlas svazu měst a obcí či odborářskou protestní petici, kterou podepsalo 70 tisíc občanů, sněmovna 28. května zákon schválila. Totéž nakonec učinil i Senát minulý čtvrtek. Zdá se tedy, že pokud chce prezident Pavel působit věrohodně, měl by tento zákon bez váhání vetovat.

Politická zbabělost

Jenže jak se ukázalo u státního rozpočtu, ačkoli prezident Pavel vetem sám vyhrožoval, nakonec sklopil uši a podepsal. Něco podobného se dá čekat i nyní, prezident se může bránit tím, že vláda dodatečně do rozpočtu krajů peníze poslala. Nicméně když to vezmeme z pohledu krajů, tak je to nedostatečné a kraje tvrdí, že budou muset dodat minimálně 1,2 miliardy korun ze svého. Prezident, který projevuje téměř otrockou loajalitu k vládě (pokud ovšem nejde o soudce a soudy), se bude moci zajisté vymluvit a opřít se o tvrzení ministerstva financí.

Jenže zbývá ještě problém věcný, respektive obecně politický. Přesun financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele není prostým transferem pravomocí, má to být nástroj, který nutí zřizovatele ke slučování škol a tím i k redukci personálu. Vláda posílá krajům a obcím méně peněz záměrně.

Jako věcný i politický cíl je to zcela legitimní počínání, malé školy mají horší výsledky a na tlaku na jejich slučování není nic špatného. Ovšem bez toho, aby ministr školství Bek to řekl napřímo do očí zástupcům krajů a obcí a koneckonců i občanům, je to politicky zbabělé a škodlivé. Je to výraz pohrdání nejen samosprávami (s nimi se vrchnost v podobě vládních papalášů prostě nehodlá bavit), ale též zástupci zmiňovaných profesí. Ani školníci a uklízečky nestojí vládě za vysvětlování. Proč by měli ministři něco nepříjemného vysvětlovat, když mohou ošemetné paragrafy do zákonů propašovat?

Rozhodnout nestačí

Prezident se rád zaštiťuje politickou kulturou, proto by asi bylo na místě se od podobného postupu vlády distancovat, vždyť zmíněný způsob prosazení změny financování je vším možným, jen ne otevřenou a srozumitelnou politikou.

Politika není jen plané moralizování, ale též nepříjemné prosazování nepopulárních řešení. Nestačí jen rozhodnout, je potřeba každý krok vysvětlit. To vyžaduje invenci, odvahu a trpělivost. Lze tak činit s otevřeným hledím a čelit tak přímé kritice, nebo pokoutními způsoby a ohýbáním pravidel. Nebo se lze tvářit, že vláda je zosobněnou pravdou, ctností a krásou a vše, co činí, je bez výjimky dobré.

Prezident Petr Pavel si jistě vybere podle svého vkusu a životní zkušenosti. Jak říkají klasikové: Hic Rhodus, hic salta.