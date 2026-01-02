Letošní prezidentský projev spíše uklidňoval. Místy až nudil, než inspiroval

Zatímco některé pasáže byly lidské a vstřícné, celkově projev působil příliš obecně, opatrně a místy až povrchně. A bez výraznější snahy nabídnout konkrétnější pojmenování problémů či náznak jejich řešení.
Příklad pro jiné politiky
Za korektní a hodné ocenění lze považovat, že prezident popřál nové vládě úspěch v práci. V parlamentní demokracii jde o důležitý symbol respektu k výsledkům voleb i k odpovědnosti nové exekutivy. V časech vyostřených politických konfliktů je takové gesto projevem elementární politické kultury a snahy nepřilévat olej do ohně.
Nechci moralizovat, ale v tomto ohledu by si z pana prezidenta měli vzít příklad dámy a pánové ze STANu, SPOLU a především od Pirátů. To by bylo laciné, hlavním úkolem opozice vždy bylo a bude vládu kritizovat a soupeřit s ní.
Pozitivně lze hodnotit i část Pavlova projevu, v níž vyzvedl úspěchy českých občanů, ať už šlo o vědce, sportovce či další profesní skupiny, které v uplynulém roce dosáhly mimořádných výsledků. Stejně sympatické bylo poděkování lidem, kteří nezištně pomáhají druhým, ať v sociální oblasti, zdravotnictví nebo komunitních aktivitách. Právě tito lidé často suplují selhání českého státu a zaslouží si veřejné uznání.
Obecná konstatování
Zásadní slabinou prezidentova projevu byla obsahová neurčitost. Prezident se držel v bezpečné zóně obecných konstatování, která nikoho neurazí, ale ani nikoho hlouběji neosloví. To bylo patrné zejména při hodnocení ekonomické situace země. Zdůraznění loňského ekonomického růstu vyznělo jednostranně, neboť nebylo doplněno o jeho sociální dopady.
Prezident zcela pominul rekordní propad reálných mezd, narůstající počet lidí ohrožených příjmovou chudobou i v evropském kontextu mimořádně vysoké ceny elektřiny a bydlení. Právě tyto jevy přitom výrazně formují nálady ve společnosti a jsou neoddělitelně spjaté s politikou bývalé vlády Petra Fialy (ODS, SPOLU).
Rozpačitě vyzněla také pasáž věnovaná sjednocování rozdělené společnosti. Ohraná výzva k překonávání příkopů bývá tradiční součástí prezidentských projevů. Její účinek však prezident oslabil následným varováním před „líbivým populismem a extrémními názory“.
Takové upozornění může být z hlediska obrany demokracie pochopitelné, v daném kontextu však působilo spíše jako hodnotící nálepka než jako snaha porozumět příčinám frustrace a nespokojenosti části veřejnosti.
Řeči o „táhnutí za jeden provaz“ se sice hodí do vánočních pohádek, ale mnohem méně do lednové politické reality. Nota bene, „jednoty“ a „klidu na práci“ si naši otcové a dědové užili před rokem 1989 do sytosti a nebyla to žádná výhra.
Nejen klidná slova
Celkově novoroční projev prezidenta Pavla zanechal dojem umírněného, poměrně kultivovaného, ale málo odvážného vystoupení. Prezident vystupoval jako uklidňující prvek, nikoli jako ten, kdo by se pokusil otevřít i nepříjemná témata a dát jim jasnější rámec.
V situaci, kdy se mnoho občanů potýká s reálným poklesem životní úrovně a ztrátou důvěry v politiku, by však právě hlava státu mohla hrát aktivnější roli.
Zajímavé je srovnání chování některých osobností českého veřejného prostoru. Titíž, kteří na Zemanových nebo Klausových projevech (nejen novoročních či vánočních) nenechali nit suchou, nyní tleskají omletým frázím.
Sečteno a podtrženo, letošní prezidentský projev spíše uklidňoval, místy až nudil, než inspiroval. A to možná byla jeho největší slabina. Nový rok si totiž žádá nejen klidná slova, ale i odvahu věci pojmenovat, jak skutečně jsou.
Hodně zdraví a štěstí do roku 2026!