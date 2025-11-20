Prezident přijal Macinku neboli duha nad Hradem i vrakovištěm

Aha, tak u všech všudy kde to vázne? Proč tedy pan Macinka „musel“ na Hrad? A nebyla pak náhodou jeho návštěva tak trochu zbytečná? Patrně nebyla, když už jsme slyšeli čerstvé ujišťování, že vláda vznikne vbrzku a o žádné krizi nemůže být řeči, pak to mohla být ze strany pana Macinky jakási kontrola, zda vlivem Hradní akustiky náhodou nevniklo nějaké nedorozumění, nacionalističtěji ladění novináři mohou pak spekulovat, zda koalice nevyslala za prezidentem pro jistotu rodilého mluvčího (kterým Andrej Babiš věru není), aby měla jistotu, že si všichni rozumějí správně.
Nedělejme si však z našeho politického provozu bohaprázdnou legraci, pan Macinka se potřeboval ujistit o tom, že mezi prezidentem a koalicí nezuří válka a že překážkou jmenování Andreje Babiše premiérem je „jen“ jeho střet zájmů. Navíc, jak sám Macinka připustil, s prezidentem probírali Filipa Turka a další jména, samozřejmě pouze v kondicionálu, vždyť žádní koaliční kandidáti formálně neexistují. Možná pro pana Maciku bylo také důležité slyšet od prezidenta na vlastní uši jeho námitky proti Turkově kandidatuře na ministra zahraničí. Každopádně, když už vláda nevzniká hladce, je dobře když spolu politici mluví a jen si nevyhrožují přes média.
|
Macinka s prezidentem mluvil i o Turkovi. Zda na jeho jmenování trvá, neřekl
Mimochodem, to co říkal po setkání s prezidentem Petr Macinka, dost důrazně vyvrací představu, že Petr Pavel bude dělat vše pro to, aby vláda nevznikla. Ano, Andrej Babiš, který nevěří nikomu, dost váhá, zda se má do řešení pustit v okamžiku, kdy neexistují záruky, že jej prezident jmenuje premiérem. A že tyto obavy existují především v Babišově hlavě, dosvědčují opakované výroky prezidenta Pavla, že je připraven jmenovat jej premiérem, jakmile bude veřejnost seznámena se způsobem řešení střetu zájmů. Babiš se patrně obává, že ať zvolí jakékoli řešení, objeví se proti němu námitky. Ale s tím měl počítat, protože co právník, to nejčastěji jeden a více názorů.
Dohodli se, že se dohodnou
Chce-li být Babiš premiérem, musí udělat ten pro něj nepříjemný krok a odříznout se od Agrofertu. Neudělá-li to, může prezident otálet a republika se dostane do krize, ve které půjde hlavně o dojem a převládající veřejné mínění. Prezident staví svůj postoj na jednom nálezu Ústavního soudu, Andrej Babiš na vítězství ve volbách. Zaseknou-li se protagonisté, nic dobrého to nepřinese.
Podle slibů Andreje Babiše můžeme soudit, že k nějakému řešení nakonec doklopýtá a bude jmenován předsedou vlády, teprve pak mu nastanou starosti. Bude konfrontován s předvolebními sliby a rozpočtovou a legislativní realitou. Ale zatím předbíháme…
Prezident se s koalicí zatím shoduje na tom, že se dohodli o tom, že se dohodnou. Koaliční strany reagují na zdržení se střetem zájmů tím, že přeskupily pořadí zamýšlených kroků a samotnému jmenování premiéra bude předcházet debata o jménech a představení jednotlivých kandidátů na ministry na Hradě. S nimi chce Petr Pavel osobně hovořit.
Když koalice takto změnila pořadí, můžeme to vnímat jako důkaz její sebedůvěry. Dokud prezident Babiše nejmenoval, nemá tento pán nic jisté, ale kdyby byl jmenován premiérem, nemusel by se na prezidentův odpor k ministerským kandidátům prakticky ohlížet. Na druhé straně Petr Pavel nechce a možná i vzhledem ke své povaze neumí dělat Miloše Zemana.
Zatím se povolební tanečky jen krapet vlečou, ale nelze rozhodně mluvit o konfliktu.