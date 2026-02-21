Jak prezident Pavel přijeli, absolvovali a měli pocit. A kdo ze sebe udělal tajtrlíka?

* Už po třetím roce ve funkci začal prezident Petr Pavel v řeči používat pluralis majestatikus, tedy tzv. královský plurál. Během úterní a středeční inspekce Prahy na brífincích postupně referoval: „Absolvovali jsme…, návštěvu jsme zahájili…, máme pocit, že…, z Letňan jsme odjeli…, tam jsme se setkali…, z radnice jsme pokračovali…, potom jsme jeli…, seznámili jsme se s prací…, hlavní pozornost jsme věnovali…, přesunuli jsme se…“
Jak Pavel krouží kolem opětovné kandidatury a Turek se znovu ukázal jako zpovykané děcko
Občas sice prezidentovi do řeči ještě zrádně vklouzne singulár, ale to se snad časem poddá. A je zajímavé, že zatímco u Václava Klause byla kdysi stejná libůstka hojně karikována, protože to byl zjevný příznak narcistické psychopatie, u Petra Pavla totéž působí nebývale důstojně a vznešeně, přitom lidsky, až otcovsky. K plebejskému singuláru se tedy už rozhodně nevracet!
* Mluvčí vlády Karla Mráčková oznámila důležitou změnu: v jídelně úřadu vlády budou jídla nově označena trojbarevnou škálou zelená-oranžová-červená podle toho, jak moc je jídlo zdravé. Pokud ale s novou garniturou opravdu nastoupili do Strakovky lidé, kteří sami nepoznají, jestli je zdravější guláš se šesti, nebo losos s quinoou, je to asi důvod k malému znepokojení.
* Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš komentuje na Facebooku kdejaký prd – od týrání zvířat, přes kyberútoky až po zastrašování umělců. Proto je zvláštní, že když se chcete dozvědět, co pan poslanec říká tomu, že jeho kamarádi z Antify zavraždili v Lyonu 23letého studenta s konzervativními názory, nenajdete tam ani slovo. Potěšilo Bartoše, jak rázně jeho francouzští soudruzi řeší kulturní války? Anebo se dnes propadá hanbou za to, že se fotil zahalen do vlajky této teroristické bojůvky?
* Tak si zrekapitulujme, kdo všechno v souvislosti s diskusí Petra Macinky s Hillary Clintonovou, tak oceněnou americkou administrativou a lámající rekordy ve sdílení, ze sebe udělal tajtrlíka. Tajtrlík Kupka psal o truhlíkovi z okresního přeboru, tajtrlík Rakušan o mnichovském trapasu, tajtrlík Jurečka o namazání na chleba, tajtrlík Zdechovský o buranovi a idiotovi, tajtrlík Bartoš o ostudě a hrubém vyhoření atd. Tajtrlíci z TOP 09 si k tomu dokonce odhlasovali partajní usnesení, že Macinka škodí Česku, a vyzvali k návratu ke kurzu minulého ministra, kterého si nikdy nikdo nikde nevšiml. Sám tajtrlík Lipavský napsal o poškození obrazu Česka v zahraničí, pořídil si nový účes, projel se metrem a spořádal pár hot dogů.
Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup
* Zešílel snad ministr tělocviku Boris Šťastný? Proč v reakci na dvě zlaté placky z Milána hned vyhlašuje, že by Česko mohlo také pořádat zimní olympiádu? Vždyť starým dobrým zvykem vždycky bývalo slíbit Martině Sáblíkové (nyní Metoději Jílkovi) rychlobruslařskou halu. Důvěřivé sportovce to potěší, voliči-fanoušci uznale pokývají hlavou – a přitom to nestojí ani korunu!