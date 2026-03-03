Pavlův tanec mezi vejci za znovuzvolení prezidentem. Všem chce vyhovět a nikoho urazit

Vymezil se prakticky jen proti nestandardnímu projednávání zákona o státní službě a proti snižování výdajů na zbrojení či škrtání peněz pro neziskový sektor. Obavy, které prezident projevil v oblasti veřejnoprávních médií, nezávislých soudů či státního zastupitelství či policie, byly spíše akademické.
Navzdory tomu, že prezident Pavel se s vládou v mnohém neshodne, je kdykoli připraven jednat a to též proto, aby republika vystupovala v zahraničí jednotně. To je správný postoj a ukazuje, že i prezident umí couvat, vždyť si vzpomínáme na to, jak se odmítal sejít s Petrem Macinkou poté, co jej pobouřily „vyděračské“ SMS určené poradci Petru Kolářovi.
Nabádání ke zdrženlivosti
Prezident ani ve svém projevu neodepíral vládě legitimitu, „jen“ ji nabádal ke zdrženlivosti. Pokud by si vláda z prezidentova projevu měla něco rozhodně přisvojit, pak je to důsledné dodržování legislativního procesu. Tedy předkládat návrhy zákonů řádně, aby mohly být nejen prozkoumány legislativními odborníky a připomínkovány příslušnými institucemi, ale aby se o nich i dostatečně veřejně debatovalo. Vždyť v tomhle se často chovala hanebně i Fialova vláda a Babiš a spol. ji za to mohutně kritizovali. Nyní uvidíme, nakolik byla tehdejší opoziční kritika míněna vážně.
Například v otázce veřejnoprávních médií je situace vlády jasně protiprezidentská. Ty strany byly zvoleny se slibem, že zruší poplatky za veřejnoprávní média a opozice i prezident by měli usilovat o to, aby se samotné zrušení nestalo nástrojem pro finanční udušení veřejnoprávních médií.
Popírat legitimitu předvolebního slibu je bláznivé. Pokud opozice formuluje svůj požadavek: nechceme žádné změny veřejnoprávních médií, každý sebemenší zásah je narušením demokracie, pak je to neudržitelné. Změny se v mediálním světě prostě dějí a veřejnoprávní média jsou úplně v jiné situaci než před pěti či deseti lety. Chceme-li se vyhýbat otázkám po jejich budoucí podobě, pak pracujeme na jejich marginalizaci. Protože pokud budou vývoj těchto médií určovat jejich managementy dle své libovůle a k většímu pohodlí zaměstnanců, střetu s realitou se nevyhnou.
Prezident se také vymezil vůči kritice naší justice. To je pochopitelné, protože dva ze tří čelných představitelů opakovaně zpochybňují tuzemské soudy, a to není dobré vůbec pro nikoho. Tady prezident s vládou bude shodu hledat velmi těžko. Lepší by to mohlo být u novely jednacího řádu sněmovny, tam by žádné fundamentální překážky mezi vládou, opozicí a prezidentem být neměly.
Pochopitelná smířlivost
Prezident byl v zásadě velmi smířlivý, což asi plně neuspokojilo ani opozici, ani profesionální demonstranty z Milionu chvilek pro demokracii. Nemohou mobilizovat a stát za prezidentem, když se prezidentovi nic neděje. Sliboval-li si někdo, že Petr Pavel svým projevem dodá demonstrujícím téma a pádný důvod pro setkání na Letenské pláni 21. března, pak musí být zklamán, prezident žádné heslo, módně řečeno, nedoručil.
Smířlivost hlavy státu je celkem očekávatelná a pochopitelná. Chce-li být Petr Pavel znovuzvolen prezidentem, musel odmítnout roli vůdce opozice a ikony protivládního tábora. Pro znovuzvolení jsou kontroverze nevýhodné a prezident si nesmí odradit voliče Motoristů či ANO. Proto je k vládě tak smířlivý.
Petr Pavel sám by se jistě proti vládě rád vymezil, ale jen v situaci, kdy by pro to měl dobrý důvod. Mohli jsme to vidět v okamžiku, kdy žádal premiéra, aby řešil svůj střet zájmů. Jenže ve chvíli, kdy premiér oznámil řešení, prezident přestal obstruovat. I z toho lze vyvozovat, že nechce být ikonou opozice.
Otázka zní, jak mu to půjde v nadcházejících měsících, kdy budeme sledovat hysterické debaty o veřejnoprávních médiích a možná i nějakou tu demonstraci. Zrovna tohle je problém, který společnost velmi ostře štěpí, a pokud se prezident jednoznačně postaví na jednu ze stran „barikády“, ztíží své vlastní znovuzvolení.
Úterní Pavlův projev byl také důležitým signálem pro opozici, vlastně jim vzkazoval, koukejte se probudit a začněte něco dělat, já za vás suplovat nemohu. Teď ještě jestli to opozice pochopila.