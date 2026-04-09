Mí studenti mi rozumějí. Petr Pavel debatoval „mezi svými“, vzorek voličů to ale není

Zbyněk Petráček
Komentář   9:00
Různé kvízy obsahují tento citát: „Mí Pražané mi rozumějí.“ Kdo ta slova pronesl a co znamenají? Správnou odpověď zná dost lidí: Wolfgang Amadeus Mozart. Označil tak situaci, kdy se ocitl ve vstřícném prostředí, v Praze, a nemusel se obávat, že by mu někdo oponoval, natož nadával. Po úterku by snad mohl napsat něco podobného i prezident Pavel. S pracovním titulkem Mí studenti mi rozumějí.
Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Medelově univerzitě.

Petr Pavel totiž absolvoval debatu se studenty Masarykovy univerzity v Brně. Proběhla ve velké, zcela zaplněné aule a studenti jasně přišli za „svým politikem“. Za možná jediným z nynějšího establishmentu, kterého si váží a většinově by ho volili.

To není překvapivé. Stejně jako to, že chce-li být „mezi svými“ premiér Babiš, vyrazí třeba na Ostravsko. Ale odhodlává-li se Petr Pavel ke druhé kandidatuře, musí usilovat o hlas většiny voličů, a to přináší jisté háčky. Ukázaly se i v Brně.

Mohou být scénáře skutečně různé?

Že je téma znovuzvolení ve hře, ukázal prezident již v úvodu, když řekl: „Pokud po mé službě poptávka bude, odložím všechno stranou…“ Klíčové je tu slovo služba.

Služba bývala hlavní ctností rytířů. Když král Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku, na přilbě měl nápis Ich dien (sloužím). Britská královna Alžběta II. sloužila své zemi až do smrti. Ještě pár dnů před ní jmenovala premiérkou Liz Trussovou. A není náhoda, že z českých politiků používal výraz služba s oblibou Karel Schwarzenberg.

Ocení zmínku o službě dnešní studenti? Tak jako mladí v roce 2018, kteří proti Miloši Zemanovi volili „knížete s čírem“? Toť otázka. Studenti zřejmě ano. Ale zda to ocení většina voličů, včetně těch, kteří si „službu“ Petra Pavla spojují s jeho výcvikem na rozvědčíka v komunistické armádě, je skutečně nejisté.

Leč první reálné téma debaty se týkalo Blízkého východu. Petra Pavla mrzí, že česká diskuse se smrskla jen na ceny benzinu a nafty. Připomněl, že íránský konflikt neblaze zasahuje i trh s hnojivy, což se promítne do letošní sklizně, nedostatku potravin, zhoršení životních podmínek, tedy i tlaku na migraci. Tudíž bychom si měli připravit různé scénáře.

Hodnocení rizik patří k původní profesi Petra Pavla a své výstrahy neříká jen planě. Ale kam ty scénáře namířit? To je zásadní věc z hlediska voličů. Mají mířit k humanitární pomoci pro postižené oblasti? Ke společné obraně EU před možným přílivem migrantů? Nebo máme nad společnou obranou prostě zlomit hůl a hájit prioritně hranice Česka? Tak, jak to před deseti lety udělal Viktor Orbán v Maďarsku a z dnešního pohledu mu stále více voličů – i českých voličů – dává za pravdu?

Toto jsou klíčové detaily, ale v debatě Petra Pavla se studenty na ně řeč nepřišla. Logicky. Prezident nemá výkonné pravomoci, neformuje ani neprosazuje vládní politiku. A „jeho“ publikum ho šťouravými dotazy nezdržuje.

Podobně jako Babišovo publikum nezdržuje šťouravými dotazy premiéra. Nechce po něm, aby vysvětlil, zda lze jen tak – bez sankcí a jiných následků – zrušit český podpis migračního paktu EU. Proč by to někdo z jeho voličů dělal? „Naši lidé“ přece Babišovi rozumějí.

Pestřejším tématem je vztah k Trumpovi. Pavel odpovídal na dotaz, zda má Česko pomáhat Spojeným státům ve válce s Íránem. „Říci dnes cokoli na adresu prezidenta Donalda Trumpa? To je mimořádně tenký led,“ cituje ho web Seznam Zprávy. „Mám pocit, jako bychom si vytvářeli atmosféru z pohádky Císařovy nové šaty. Všichni se zdráháme říci panu císaři, že je nahý.“ Našinec se až diví, jak opatrný je muž, jenž kdysi o Trumpovi mluvil jako o „odpudivé lidské bytosti“.

Nicméně, dodal Petr Pavel, USA nejsou jen tím, co dělá a říká Donald Trump. Proto nemáme spojenectví s nimi házet přes palubu: „Měli bychom dělat vše pro to, ať spojenectví všech demokratických zemí pokračuje.“

Tu se ale přímo vnucuje otázka. Jak ty demokratické země definovat? Jsou to ty, kde vládnou establishmenty ideově spřízněné s EU. Nebo snad i ty země, které z pohledu Bruselu jako by propadly peklu, tedy USA a Maďarsko?

U těchto témat si studenti – ale též fanoušci Fialovy a Kupkovy ODS i Petra Pavla – často vystačí floskulemi. Stačí říci „demokratické země“, „prozápadní země“, „evropské hodnoty“ či „západní ukotvení“ a není co řešit, že. Ale široké spektrum voličů se s floskulemi nespokojí.

Ostatně ani široké spektrum voličů hnutí ANO se nemusí spokojit s floskulemi, jež říkal na adresu Trumpa jejich polobůh Babiš: „Věřím Trumpovi“, „Trump je nejlepším řešením pro Evropu i pro celý svět“, „Říká ‚Amerika na prvním místě‘. U nás je na prvním místě Česko. Takže máme de facto totožné programy.“

Platí to i teď? Platí Babišův obdiv pro Trumpa i v situaci, kdy český lídr musí řešit vysoké ceny benzinu a nafty? Nebo snad od něj uslyšíme, že za to mohou Íránci, Čína, libtardi, čeští čerpadláři a kdo ví, jaká ještě cháska?

Na takové problémy mohou narážet politici řídící se podle těch, kteří jim rozumějí.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

