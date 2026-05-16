David a Goliáš aneb Kdo má podle Ústavy zastupovat Česko na summitu NATO

Lidi na lidi jsou jako saně,
Člověk na člověka jako kat,
Podívejte se na ně,
Musíte naříkat.
Obr do pidimužíka mydlí,
Domnívaje se, že vyhraje,
Klidně seďme na židli,
Čtěme bibli, tam to všechno je.
Nechme stranou, kdo z pánů Pavla a Babiše je David a kdo Goliáš, a řiďme se posledním veršem, v němž za onu bibli vezměme naši Ústavu. Ještě předtím je třeba si uvědomit, že summity NATO jsou setkání hlav států a předsedů vlád 32 členů Severoatlantické aliance, partnerských zemí NATO a představitelů Evropské unie. Posledního summitu NATO v roce 2025 v Haagu se zúčastnilo 19 předsedů vlád a 13 prezidentů či prezidentek, z nichž tři byli z (polo)prezidentských států (Trump, Macron, Erdogan) a ostatní kromě finského prezidenta Stubba ze států východní Evropy.
Také závěrečné deklarace summitů NATO jsou formulovány jako prohlášení hlav států a vlád a začínají slovy „My hlavy států a vlád…“.
Připomínám to proto, že představa pana prezidenta, že v Ankaře bude on i Babiš a že na jedno zasedání půjde on a na jiné zase Babiš, je zcela mimo realitu. Jenom jeden z nich může být vedoucím delegace ČR a být podepsán pod společnou deklarací.
Bez jakékoliv pochybnosti
A nyní k argumentaci obou stran. Prezident, jeho poradci a spříznění opoziční politici tvrdí, že ČR má na summitu NATO zastupovat pan prezident, protože to je jeho ústavní pravomoc. Vláda má jiný názor, opírající se o skutečnost, že zahraniční politiku určuje ona, ne prezident.
Kdo má pravdu, zjistíme, když si pečlivě přečteme naši Bibli, tedy Ústavu. Ta formuluje kompetence prezidenta v článcích 62 a 63.
Článek 62 vyjmenovává pravomoci, které jsou výhradně jeho, mezi něž patří například:
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
V Článku 63 odstavci (1) jsou uvedeny jeho další pravomoci, mezi nimi i tyto:
a) zastupuje stát navenek,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
g) jmenuje a povyšuje generály,
i) jmenuje soudce,
k) má právo udělovat amnestii.
Článek 63 odstavec (2) stanoví, že „Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.“ Tak tomu je například při jmenování profesorů vysokých škol. A pak následují dva klíčové odstavce (3) a (4), které podmiňují realizaci pravomocí uvedených v odstavcích (1) a (2) spolupodpisem předsedy vlády, která navíc za rozhodnutí prezidenta přejímá odpovědnost.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
Všimněme si důležitého slovíčka „rozhodnutí“. Pravomoc „zastupuje stát navenek“ je obecné konstatování, které samo o sobě žádné rozhodnutí v sobě neobsahuje. Pokud se ovšem pan prezident rozhodne na summit NATO jet jako vedoucí delegace ČR, pak jde zcela jasně o rozhodnutí „vydané podle odstavce 1, písmene a)“, jehož platnost je podmíněna spolupodpisem Babiše. A ten ho nemusí dát s argumentem, že vláda rozhodla, že vedoucím bude on. V tomto případě není žádná pochybnost o tom, co Ústava říká. Pan prezident může zkusit podat ústavní stížnost a napadnout rozhodnutí Babiše, ale bude mít problém přesvědčit Ústavní soud, že Babiš postupoval v rozporu s Ústavou.