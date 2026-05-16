David a Goliáš aneb Kdo má podle Ústavy zastupovat Česko na summitu NATO

Jiří Chýla
Úhel pohledu   12:00
Na spor o to, kdo bude zastupovat Českou republiku na červencovém summitu NATO v Ankaře, se dobře hodí úvodní dvě sloky písně Jana Wericha David a Goliáš.
Český prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu. (10. července 2024)

Český prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu. (10. července 2024) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
9 fotografií

Lidi na lidi jsou jako saně,
Člověk na člověka jako kat,
Podívejte se na ně,
Musíte naříkat.

Obr do pidimužíka mydlí,
Domnívaje se, že vyhraje,
Klidně seďme na židli,
Čtěme bibli, tam to všechno je.

Nechme stranou, kdo z pánů Pavla a Babiše je David a kdo Goliáš, a řiďme se posledním veršem, v němž za onu bibli vezměme naši Ústavu. Ještě předtím je třeba si uvědomit, že summity NATO jsou setkání hlav států a předsedů vlád 32 členů Severoatlantické aliance, partnerských zemí NATO a představitelů Evropské unie. Posledního summitu NATO v roce 2025 v Haagu se zúčastnilo 19 předsedů vlád a 13 prezidentů či prezidentek, z nichž tři byli z (polo)prezidentských států (Trump, Macron, Erdogan) a ostatní kromě finského prezidenta Stubba ze států východní Evropy.

Možná Pavlova žaloba štěpí voliče, spojuje je však populismus a účelové vidění problémů

Také závěrečné deklarace summitů NATO jsou formulovány jako prohlášení hlav států a vlád a začínají slovy „My hlavy států a vlád…“.

Připomínám to proto, že představa pana prezidenta, že v Ankaře bude on i Babiš a že na jedno zasedání půjde on a na jiné zase Babiš, je zcela mimo realitu. Jenom jeden z nich může být vedoucím delegace ČR a být podepsán pod společnou deklarací.

Bez jakékoliv pochybnosti

A nyní k argumentaci obou stran. Prezident, jeho poradci a spříznění opoziční politici tvrdí, že ČR má na summitu NATO zastupovat pan prezident, protože to je jeho ústavní pravomoc. Vláda má jiný názor, opírající se o skutečnost, že zahraniční politiku určuje ona, ne prezident.

Arogantní jako Magyar. Když vyštípal prezidenta z focení, dosáhl laťky Turka či Zemana

Kdo má pravdu, zjistíme, když si pečlivě přečteme naši Bibli, tedy Ústavu. Ta formuluje kompetence prezidenta v článcích 62 a 63.

Článek 62 vyjmenovává pravomoci, které jsou výhradně jeho, mezi něž patří například:

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

V Článku 63 odstavci (1) jsou uvedeny jeho další pravomoci, mezi nimi i tyto:

a) zastupuje stát navenek,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
g) jmenuje a povyšuje generály,
i) jmenuje soudce,
k) má právo udělovat amnestii.

Prezident spor o cestu do Ankary hrotí. Může být dlouhodobá konfrontace s vládou k něčemu dobrá?

Článek 63 odstavec (2) stanoví, že „Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.“ Tak tomu je například při jmenování profesorů vysokých škol. A pak následují dva klíčové odstavce (3) a (4), které podmiňují realizaci pravomocí uvedených v odstavcích (1) a (2) spolupodpisem předsedy vlády, která navíc za rozhodnutí prezidenta přejímá odpovědnost.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Všimněme si důležitého slovíčka „rozhodnutí“. Pravomoc „zastupuje stát navenek“ je obecné konstatování, které samo o sobě žádné rozhodnutí v sobě neobsahuje. Pokud se ovšem pan prezident rozhodne na summit NATO jet jako vedoucí delegace ČR, pak jde zcela jasně o rozhodnutí „vydané podle odstavce 1, písmene a)“, jehož platnost je podmíněna spolupodpisem Babiše. A ten ho nemusí dát s argumentem, že vláda rozhodla, že vedoucím bude on. V tomto případě není žádná pochybnost o tom, co Ústava říká. Pan prezident může zkusit podat ústavní stížnost a napadnout rozhodnutí Babiše, ale bude mít problém přesvědčit Ústavní soud, že Babiš postupoval v rozporu s Ústavou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Úhel pohledu

David a Goliáš aneb Kdo má podle Ústavy zastupovat Česko na summitu NATO

Český prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu. (10. července 2024)

Špatná zpráva pro reprezentaci, Dostál národní tým neposílí. Neprošel prohlídkou

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu bedlivě sleduje puk v utkání NHL proti...

Evropa neumí jednat, říká šéf kanadské firmy. Chce těžit antimon na Slovensku

Polokov antimon hraje velmi důležitou roli v obranném průmyslu, používá se k...

Američané zabili v Nigérii velitele islamistů. Složitá operace, napsal Trump

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Velká Trumpova prohra. V Číně vyjednal jediný obchod, pak spílal Tchaj-wanu

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

U australského pobřeží zaútočil čtyřmetrový žralok na muže, ten zraněním podlehl

Žralok bílý vypadá opravdu hrozivě. „Rádi se zdržují v blízkosti pláže, kde se...

Úhel pohledu

Hokej od Kyjeva po Hormuz. Play-off začalo dávno před zahájením turnaje

Hokej - ilustrační foto

Soud rozhoduje o vazbě pro podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie přiváží k soudu muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy....

Řecký Survivor přerušila nehoda. Jeden ze soutěžících přišel o část nohy

Stavros Floros v řecké verzi reality show Survivor přišel o část nohy.

Čekstajl

Ministr, první dáma a teď i papež. Společenství bílých tenisek má nového člena

Papež Lev XIV. zdraví věřící při svém příjezdu na mši svatou v italském Castel...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Senna, Schumacher nebo Hamilton? Takhle dopadlo srovnání nejlepších pilotů F1

Senna, Schumacher nebo Hamilton? Takhle dopadlo srovnání nejlepších pilotů F1

Hokejista Petr Čajánek si vzal o 21 let mladší Miss Michaelu Habáňovou

Petr Čajánek a Michaela Habáňová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.