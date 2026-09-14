Ale „v luftě“ je jiná otázka. Proč u toho není ministr zahraničí Macinka? Není klíčníkem. Ale to je slabá omluvenka. O své nepřítomnosti se předem dohodl s premiérem Babišem. Ale i to váží v podmínkách „zakopávání válečné sekery“ málo.
Navíc v podmínkách, kdy česká delegace – v čele s Petrem Pavlem a za účasti Petra Macinky – poletí do New Yorku na Valné shromáždění OSN. Prezident chce na dnešní schůzce konzultovat i svůj projev v OSN. Že by u toho Macinka nechtěl být, když bude na Valném shromáždění také?
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Jak se Pavel smířil s Babišem. Ale ne s Macinkou, „protože zásady a Turek“
Jako ti Japonci léta po válce
Do detailů nevidíme. Ale jisté úvahy se našinci honí hlavou. Třeba tato. Macinka rád vystupuje jako nekonformista a dokáže v tom být dobrý. Když v únoru mluvil v OSN, projevy vyzněly – v rámci současné koalice – opravdu nekonformně, ba havlovsky. Když Macinka apeloval na ukončení války na Ukrajině, neobracel se na lídry v Kyjevě, jak bývá poslední rok zvykem, ale na šéfa ruské diplomacie Lavrova. Upřímně, Petr Pavel by to neřekl lépe, spíše hůře.
Když Macinka v srpnu mluvil k českým velvyslancům v Černínu, vyzval je k samostatným, ba disentním postojům: „Pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet.“ To tu ještě nebylo a zaplaťpánbůh za to.
Takže když se teď Macinka vyhnul setkání Pavel – Babiš, naskýtají se různé otázky. Nemůže to být tak, že není schopen či ochoten najít hranici mezi nekonformitou a umanutostí?
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Macinku zvali na schůzku Pavla s Babišem, po dohodě s premiérem však nepůjde
Nápadnou umanutost si drží hlavně vůči prezidentu Pavlovi a zpočátku měl na své straně silné argumenty. Když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, bylo to na hraně ústavnosti. I když byl Pavel v podobné pozici, v jaké se ocitali i prezidenti Zeman, Klaus a Havel. Když vláda reagovala tím, že prezidenta zkusila vyštípat z české výpravy na summit NATO, byla z toho skutečná politická válka mezi vládou a Hradem.
Jenže teď je září, „válka“ skončila, premiér i prezident zdůrazňují, že je to dobře. A Macinka? Soudě podle neúčasti na dnešní schůzce „drží pozice“, jak se říká po vojensku. Obecně je to ceněný postoj, projev pevného charakteru. Ale někdy může přejít do umanutosti.
Neblíží se Macinka k pozici japonských vojáků, kteří bojovali na ostrovech v Pacifiku ještě desítky let po kapitulaci svého velení v roce 1945? Někteří lidé jim za pevné dodržování přísahy císaři fandili. Ale většina populace – při vědomí, že k ukončení bojů vyzval sám císař – je považovala za umanuté fanatiky, v lepším případě za nešťastníky.
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Pavel je rád, že se obnovují schůzky s Babišem. Řešit s ním bude projev v OSN
Přísaha císaři Turkovi?
Je to řečeno samozřejmě s nadsázkou, ale Macinka může na mnohé působit tak, jako by stále dodržoval „přísahu císaři Turkovi“. Ale jaký to má praktický smysl?
Když prezident Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem (zprvu ministrem životního prostředí, pak jakýmkoliv), bylo to proto, že na poslance Turka začaly vycházet najevo různé „mladické nerozvážnosti“. Třeba gesta až příliš podobná hajlování. Nebo obdiv k militariím neblahého ražení. To mohlo Macinku osobně naštvat.
Ale opět. Teď už je září. Turkovy „mladické nerozvážnosti“ (i když některé provozoval ještě jako třicátník) mediálně vyčpěly. Zato se setkáváme s aktuálními a vážnými věcmi. Když se začalo mluvit o chemické kontaminaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda, byl to právě Turek, kdo zveřejnil neověřenou informaci, že v Národním parku Šumava hrozí bojové látky fosgen a yperit.
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Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu
Jinými slovy. Člověk, který z ještě neprozkoumaného úniku chemikálií udělá strašení fosgenem a yperitem, by neměl vést žádné ministerstvo, nejenom resort životního prostředí.
Uvidíme. Možná si to vše Petr Macinka ještě promyslí a ve své umanutosti vůči prezidentovi poleví, když i premiér s ním mluví normálně. Či se naopak ukáže, že se mu v roli japonského vojáka bojujícího dávno po válce zalíbilo a bude v tom pokračovat.