„Teraz, kurwa, my.“ Kam nás mohou zavést naschvály ve válce Hradu a vlády

Známe to i z Česka, kde se od Fialova vítězství na podzim 2021 volalo po „deagrofertizaci“ a od Babišova vítězství na podzim 2025 zase například po „defoltýnizaci“. Ale teď dostáváme ochutnávku v plošném a tvrdém ražení.
V pondělí šéf diplomacie Macinka sdělil, že vláda kompletně zrušila celé usnesení Fialova kabinetu o vyslání ambasadorů či vedoucích misí do 15 destinací (od Říma, Lisabonu, Dillí, Káhiry či Santiaga de Chile po stálé mise v Paříži, Ženevě, Washingtonu a New Yorku). Že vláda chce velvyslance – již vybrané, připravené a prezidentem schválené – vybrat znovu, a to transparentně a v souladu s prioritami vlády.
|
Důvod zní takto. Fialova vláda schválila velvyslance v rozporu se zavedenou praxí předávání moci, bez předjednání s tehdejší opozicí, tedy nynější vládou. Tudíž by v řadě diplomatických zastoupení působili lidé s jiným mandátem, jinými prioritami a jinou agendou, než odpovídá vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. Což by prý bylo v rozporu se zájmy Česka.
Je to svinstvo. Tedy pokud to nedělají „naši“
V lecčems z toho, co řekl, může mít Macinka pravdu. V tom či onom případě může narazit na nachystaného kandidáta, jenž třeba nevyhovuje. Ale jsou-li vyřazeni všichni, platí-li to plošně pro všechny navržené, zrušila-li vláda „kompletně celé usnesení“ Fialova kabinetu, čpí z toho naschvál na sto honů.
Jistě, každý naschvál má svou příčinu. Často i osobní. Už o tom psal kolega Martin Zvěřina, když rozebíral, proč poslanci nezvolili Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Inu proto, že právě on tehdejší opozici osobně dráždil. Ale plošný krok typu zrušení celého usnesení o velvyslancích je naschvál o ligu výše.
|
Pomstíme se Rakušanovi. Je to sice spravedlnost vítězů, ale ani on to nedělal jinak
Znáte zkratku TKM? V Polsku byste měli jasno. Znamená to Teraz, kurwa, my (citace v cizím jazyce má výhodu, že se nemusí vytečkovávat). To sousloví vzniklo už koncem 90. let a má i svou stránku na Wikipedii, kde se vysvětluje takto:
„Obrazné označení poměrů v politice. Týká se ‚mentality vítězů‘, kdy politická strana, která vyhrála parlamentní volby, obsazuje různé funkce podle zásady dělení na ‚my‘ a ‚oni‘ (oni = jmenovaní předchozí vládnoucí stranou), ne podle věcných hledisek a odborných schopností.“
A teď zkuste položit vedle sebe tuto definici a Macinkovo zdůvodnění plošného škrtu celého usnesení Fialovy vlády o velvyslancích. Nevidíte cosi podobného?
Ano, jsme svědky české verze TKM, ač fanoušci Andreje Babiše i Petra Fialy by nesouhlasili. Ti se na to dívají optikou své bubliny. Pokud to dělají „naši“, je to v pořádku – snaží se jen napravit podrazy těch předchozích. Ale běda, když totéž dělá konkurence – pak je to svinstvo.
Působilo až legračně, když česká progresivistická média hodnotila předávání moci v Polsku. Když Kaczynského národovci po vítězných volbách vymetli s liberály v úřadech, pro levicová média to byla arogance vítězů, hnus. Když pak vítězní Tuskovi liberálové vymetli se zástupci Práva a spravedlnosti, pro stejná média to byla spravedlivá satisfakce a náprava toho, co na úřadech tropili národovci.
Teď je něco podobného u nás. I když nejde o ryze ideologický střet, ale o „válku naschválů“ mezi vládou a Hradem.
Počítají vůbec se střídáním moci?
Je to motor všech bojových výroků. Komunikační šéf Hradu Vít Kolář říká, že kdyby vláda musela stáhnout už vyjednané velvyslance, byl by to krok, jaký nemá v novodobých českých dějinách obdobu. Exministr pro EU Martin Dvořák dodává, že „snad jen s výjimkou nástupu komunistů k moci“. Tím myslí únor 1948.
|
Hrad vyhlašuje válku Strakově akademii. Prezident Pavel hodlá útočit obviňováním
Je to „válka naschválů“, ale pokud se týká jednotlivostí (v tomto případě velvyslanců), pak by nemusela zanechat trvalé následky. Horší by bylo, kdyby se model Teraz, kurwa, my rozšířil a rozjel v širším poli politických aktivit. Ruší-li Babišova vláda celé usnesení Fialova kabinetu o ambasadorech, kde bere jistotu, že za čtyři roky, prohraje-li volby, to nedostane „sežrat“ stejně? Nebo že by své kandidáty na velvyslance, probrala s opozicí tak, jak to sama chtěla po Fialovi?
Zatím to vypadá spíš tak, jako by vláda s příštím střídáním moci ani moc nepočítala. Asi jako se na tuto možnost nechystal sám premiér Fiala. A jak s tím v USA nepočítají trumpovci. Máme tomu tleskat?