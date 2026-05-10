Prezident poskytl argument pro svou neúčast na summitu NATO. Zbývají mu dvě malé naděje

Petr Pavel po setkání poskytl argument, proč by jet neměl. Bylo to možná kouzlo nechtěného, možná neuvědomění významu prohlášení. Jeho tvrzení, že by na summitu určitě neříkal něco jiného, než chce vláda, odpovídá na otázku přidané hodnoty prezidentovy účasti. Jestliže by říkal do detailu, co mu předepíše vláda, v čem by byl přínos jeho účasti, když to může říct předseda vlády?
Jestliže se bude v Ankaře jednat o penězích, rozhoduje o nich vláda. Pokud se bude jednat o schopnostech, strategii nebo výstavbě armády, je to v moci vlády. Pokud se dostane na přetřes, že členové NATO neposkytli USA pomoc v útoku na Írán, s argumentem, že jsou v obranné alianci, nikdo na ně nezaútočil a není to je jejich válka, je to otázka strategická, tudíž věc vlády.
Zahraniční politiku určuje vláda, faktickou moc má ona, takže jaký je důvod cesty Petra Pavla? Chce si udělat hezké fotky, užít pocty, mít pocit důležitosti? Vždyť stejně by musel na důležité otázky říct, že se nejdříve potřebuje zeptat předsedy vlády.
Petru Pavlovi zbývají dvě malé naděje. První, že přece jen se vláda v červnu usnese, že jet může. Druhá, že tedy podá ústavní žalobu, která s největší pravděpodobností nebude rozhodnuta do summitu. A navíc, co by tak mohl říci soud? Že může jezdit, ale má říkat, co mu řekne vláda? To už přece Petr Pavel dle svých slov chce dělat. I kdyby v žalobě uspěl, platí popsané výše, tedy že skutečnou moc a rozhodovací pravomoc má vláda.
|
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Babiš udělal logickou věc
Když tedy Petr Pavel říká, že by zastával jen postoje vlády, jeho přidaná hodnota na místě by byla rovna kladné nule. Možná snad, kdyby chtěl sdělit prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, že podle něj je odpudivá bytost a pro oslabení aliance udělal více než prezident Ruské federace Vladimir Putin. To by něčemu pomohlo? To přispěje k našemu dobrému obrazu? Každopádně mu nikdo nebrání jet na summit po vlastní ose za své peníze. Řekl, že tam tak jako tak pojede.
V obecné rovině platí, že když se pustil do křížku s Ústavou ve chvíli, kdy na návrh předsedy vlády nejmenoval ministra, proč se jí teď s dost zvláštní argumentací dovolává? Před prezidentskými volbami říkal, že pokud bude prezidentem, na návrh předsedy vlády ministra jmenuje.
Jestliže Petr Pavel pohoršeně tvrdil, že si nechce nic vzkazovat přes média, proč uveřejnil dopis Andreji Babišovi, když byl dotyčný na dovolené? Mimo jiné v něm psal, že delegaci povede prezident a předseda vlády s ministry ho mohou doprovázet. Den před schůzkou uveřejnil rozhovor, kde pohrozil ústavní žalobou a dal podmínky, co se musí stát. Mohl pak očekávat od Andreje Babiše ústupky?
|
Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér
Pokud by Babiš ustoupil, mohla by opozice dále povídat, že je podle ní slabý předseda vlády. Změna by byla v tom, že vzhledem k emocím, které Petr Pavel se svým okolím a opozice rozpoutali kolem celé věci účasti v Ankaře, o slabosti předsedy vlády by mohli začít přemýšlet jeho voliči. Z politického hlediska udělal Andrej Babiš logickou věc. Obzvláště v situaci, kdy vzhledem k převážně ceremoniální úloze prezidenta v českém politickém systému k ničemu zvláštnímu Petra Pavla nepotřebuje. Každé ucho hrnečku vstřícnosti se utrhne, když se s ním pro náplň chodí příliš často.
Co je třeba primárně řešit
Naše země má závažné problémy. Minulá vláda za dobu svého působení zasekla dluh ve výši 1,2 bilionu korun. Peníze chybí, státní rozpočet je ve schodku. Zdravotnictví, školství, silnice atd. jsou na tom bídně. Hrozí nám vnější inflační šok kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu. To vše je třeba řešit.
|
Nemáme prezidentský systém, hájí koalice, že nechce Pavla na summitu NATO
V konečném důsledku je pro občany případný úspěch nebo neúspěch důležitější, než kdo pojede do hlavního města Turecka. Volby rozhoduje každodennost, tedy to, jak se lidem žije. Ta se má řešit primárně, protože prosperující ekonomika je základ dobrého života všech. Z přebytku se pak klidně může zbrojit do aleluja.
Otázka, kdo pojede do Ankary, je zbytná. Obzvláště, pokud by Petr Pavel říkal jen to, co mu předepíše vláda a účastnil se dle jeho slov jen neformální večeře, kde by měl k dispozici tři minuty. Opozici a své stoupence by nepotěšil a vládě by to mohlo být jedno.