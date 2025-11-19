Vítězové a nevítězové. Čeká nás test Pavlem podruhé?

Pořad pořád hledá svou tvář a někdy se zdá, že jeho podstata spočívá v castingu (dřív se tomu u filmu říkalo osoby a obsazení). Kdo tam tentokrát bude? A kdo bude hrát roli bizára, vtipálka, mudrlanta, otloukánka, zkrátka exota oživujícího rozpravu, aby neupadla do nudy událostí a komentářů pracovních dnů?
V poslední netypické bilanci posledních 36 let to byl veřejností už pozapomenutý Dušan Tříska, jeden z nejbližších akolytů Václava Klause (jak praví Wikipedie, „není-li přítomen kněz ani jáhen, může pověřený akolyta vést bohoslužbu slova“). Dušan Tříska se k té roli hned poctivě přihlásil a vymezil se proti Havlovi, pravdě i lásce. Byl také tuším první, kdo vnesl téma vítězové a poražení, kdy ovšem poraženými nemyslel reprezentanty bývalého vládního režimu, ale nemalou část populace, která od obnovy demokracie očekávala něco jiného, než čeho se jim dostalo.
|
Burevestnik, Skyfall a létající Černobyl. Básnická verze studené světové války
Taky se hned opravil a zcela v duchu klausovské lexikografické školy postavené na slovní částici ne- (nevýhra, necesta, nepodpis, nepráce atd.) tuto část populace i voličstva označil za nevítěze. Tentokrát žák předčil učitele, pomyslel jsem si, slovo nevítěz sice hrozí, že utrhne uši, ale rozhodně vyjadřuje přesněji, oč v tomto případě jde, než když se řekne poražený. Nevítěz je rád, že vyhrála demokracie a svoboda už není jen na příděl, ale chtěl by se na tom vítězství podílet víc či jinak anebo se prostě nechce pořád obávat, co ho zítra čeká.
A pak přišlo to zítra a mě, který se ještě včera považoval jednoznačně za vítěze, najednou přepadly pochyby, jestli náhodou nejsem občas taky nevítěz. To když jsem se doslechl o mimořádné schůzi sněmovny na téma Babišova střetu zájmů a přišlo déjà vu, jen v obráceném gardu: schůze začne, poslanci s přednostním právem budou hodiny hovořit o tom, co všichni vědí, pak nová většinová koalice neschválí program a další promarněný den bude za námi.
|
Zelená krev. Co se stane, až se splní Macinkův sen?
To hlavní se odehraje jinde a později. To když prezident bude muset jít do dvou konfliktů: zda se smíří, nebo nesmíří se střetem zájmů ve verzi Andreje Babiše, protože tu uspokojivě vyřešit v rámci naší legislativy nelze, a zda akceptuje nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí. Obávám se, že mají pravdu ti zasvěcenější komentátoři, než jsem já, kteří soudí, že tohle skončí kompetenční žalobou a raději si nepředstavuju čím ještě dalším.
Před třemi lety jsem napsal Poslední slovo, které se jmenovalo Test Pavlem a bylo o tom, zda jeho volbou netestujeme, jak se česká společnost vyrovnala nebo nevyrovnala s komunistickou minulostí. Teď nás čeká test Pavlem podruhé, byť v jiné podobě. Nerad bych měl pocit, že jsem zase nevítězem, či dokonce poraženým.