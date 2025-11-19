Vítězové a nevítězové. Čeká nás test Pavlem podruhé?

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
Česká televize poté, co loni zrušila oblíbený nedělní pořad 168 hodin, nahradila tuto publicistickou bilanci událostí právě skončeného týdne jinou bilancí událostí právě skončeného týdne, ovšem ve verzi mluvící hlavy, nazvané vynalézavě Události a komentáře týdne.

Jaroslav Veis | foto: Lidovky.cz

Pořad pořád hledá svou tvář a někdy se zdá, že jeho podstata spočívá v castingu (dřív se tomu u filmu říkalo osoby a obsazení). Kdo tam tentokrát bude? A kdo bude hrát roli bizára, vtipálka, mudrlanta, otloukánka, zkrátka exota oživujícího rozpravu, aby neupadla do nudy událostí a komentářů pracovních dnů?

V poslední netypické bilanci posledních 36 let to byl veřejností už pozapomenutý Dušan Tříska, jeden z nejbližších akolytů Václava Klause (jak praví Wikipedie, „není-li přítomen kněz ani jáhen, může pověřený akolyta vést bohoslužbu slova“). Dušan Tříska se k té roli hned poctivě přihlásil a vymezil se proti Havlovi, pravdě i lásce. Byl také tuším první, kdo vnesl téma vítězové a poražení, kdy ovšem poraženými nemyslel reprezentanty bývalého vládního režimu, ale nemalou část populace, která od obnovy demokracie očekávala něco jiného, než čeho se jim dostalo.

Burevestnik, Skyfall a létající Černobyl. Básnická verze studené světové války

Taky se hned opravil a zcela v duchu klausovské lexikografické školy postavené na slovní částici ne- (nevýhra, necesta, nepodpis, nepráce atd.) tuto část populace i voličstva označil za nevítěze. Tentokrát žák předčil učitele, pomyslel jsem si, slovo nevítěz sice hrozí, že utrhne uši, ale rozhodně vyjadřuje přesněji, oč v tomto případě jde, než když se řekne poražený. Nevítěz je rád, že vyhrála demokracie a svoboda už není jen na příděl, ale chtěl by se na tom vítězství podílet víc či jinak anebo se prostě nechce pořád obávat, co ho zítra čeká.

A pak přišlo to zítra a mě, který se ještě včera považoval jednoznačně za vítěze, najednou přepadly pochyby, jestli náhodou nejsem občas taky nevítěz. To když jsem se doslechl o mimořádné schůzi sněmovny na téma Babišova střetu zájmů a přišlo déjà vu, jen v obráceném gardu: schůze začne, poslanci s přednostním právem budou hodiny hovořit o tom, co všichni vědí, pak nová většinová koalice neschválí program a další promarněný den bude za námi.

Zelená krev. Co se stane, až se splní Macinkův sen?

To hlavní se odehraje jinde a později. To když prezident bude muset jít do dvou konfliktů: zda se smíří, nebo nesmíří se střetem zájmů ve verzi Andreje Babiše, protože tu uspokojivě vyřešit v rámci naší legislativy nelze, a zda akceptuje nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí. Obávám se, že mají pravdu ti zasvěcenější komentátoři, než jsem já, kteří soudí, že tohle skončí kompetenční žalobou a raději si nepředstavuju čím ještě dalším.

Před třemi lety jsem napsal Poslední slovo, které se jmenovalo Test Pavlem a bylo o tom, zda jeho volbou netestujeme, jak se česká společnost vyrovnala nebo nevyrovnala s komunistickou minulostí. Teď nás čeká test Pavlem podruhé, byť v jiné podobě. Nerad bych měl pocit, že jsem zase nevítězem, či dokonce poraženým.

