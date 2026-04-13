Kdo bude velet akci Ankara? Spor o summit NATO přichází v nejméně vhodnou dobu

Vývoj dalších týdnů a měsíců potvrdil, že v sms zprávách vymezená válka skutečně probíhá a do jisté míry formuje zdejší politický zápas. Aktuálně se rozhořela v podobě bitvy o prezidentovu účast na červencovém summitu NATO v turecké metropoli Ankaře.
Prezident dal jasně najevo vůli Českou republiku reprezentovat, avšak z vládních kruhů zaznělo, že zahraniční i obranná politika jsou v kompetenci vlády, která též rozhodne o složení delegace. Tu by měli společně s premiérem Andrejem Babišem tvořit ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka.
Posledně jmenovaný se dal slyšet, že prezidenta vnímá jako představitele opozice, a tudíž vůbec neexistuje důvod, proč by měl na summit NATO odcestovat. Možná si při tom zamnul rukama a pomyslel si, jak se mu avizovaná „extrémní kohabitace“ pěkně daří.
Ano, formování zahraniční politiky je dle ústavy i dosavadní převažující praxe záležitostí vlády. Prezident tvoří součást výkonné moci a byť mu ústava výslovně přisuzuje zastupování státu navenek i roli vrchního velitele ozbrojených sil, jeho akty ve zmíněných sférách patří dle ústavní textu mezi kontrasignované pravomoci, za něž nese politickou odpovědnost vláda.
Výsadní doménou vlády je rovněž sestavování státního rozpočtu, pochopitelně včetně výdajů na obranu. Což prezident nedávno prakticky potvrdil, když se neuchýlil k vetování státního rozpočtu, sporného z hlediska jeho souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Petr Pavel tehdy své „nevetování“ zdůvodnil právě slovy, že rozpočet plně spadá do vládní kompetence.
A pokud mají asi nejdůležitější téma nadcházejícího vrcholného zasedání Severoatlantické aliance tvořit obranné výdaje, logicky by si je do Ankary měli jet obhajovat premiér Babiš a příslušní členové jeho kabinetu. Nikoliv prezident, jenž navíc dává dlouhodobě najevo nespokojenost s nízkým objemem částek přidělovaných armádě.
Překvapivý a zajímavý tah
Leč Petr Pavel učinil poměrně překvapivý a z hlediska interpretace ústavy zajímavý tah. Jako by chtěl potvrdit, že jeho poradce Kolář v lednu Macinkovi „neesemeskoval do větru“, když poukázal na jeho poměrně vyvinutý cit pro boj ve složitém terénu.
Prezident totiž premiéru Babišovi zaslal dopis, kde se pasoval do role šéfa české delegace – s odkazem na svou ústavní pravomoc zastupovat stát navenek. Tón listu je samozřejmě diplomatický, ale lze ho trošku drsněji přeložit i následovně: Akci Ankara velím já. Takže chlapci: sraz ráno v šest nula nula na letišti ve Kbelích u vládního speciálu. Svačinu, přezůvky, hygienické potřeby a lékařské potvrzení o bezinfekčnosti s sebou. Mobily odevzdáte před vstupem do letadla, kontakty s rodinami během ankarského letního tábora zajistí prezidentská kancelář.
Skutečnost, že hlavním tématem summitu mají být rozpočtové výdaje, pak prezident obešel poměrně elegantním výpadem. Prý uvítá, pokud se premiér zúčastní vrcholné schůzky spolu s ním, aby „mohl detailně vysvětlit pozici české vlády“.
Podobně jako u zdůvodnění nejmenování Filipa Turka ministrem se o aktuálním hradním stanovisku dá konstatovat, že je diskutabilní, a tedy nikoliv neprůstřelné, zároveň mu ale nelze upřít silnou logiku opřenou o ústavní text.
Pokud ústava prezidenta pověřuje zastupováním státu navenek, může mu někdo zakazovat účast na vrcholném setkání organizace, jež má pro naši obranu a bezpečnost fatální význam? Zvláště když chce zformovat delegaci společně s představiteli vlády, která má na summitu prostě vysvětlit své postoje, nikoliv prezentovat názory prezidenta?
Nyní je na tahu Andrej Babiš. Dle kuloárních informací Hrad dokonce zvažuje kompetenční žalobu, pokud by Petr Pavel do Ankary nemohl odcestovat. Přitom v posledních týdnech dával prezident premiérovi poměrně jasně najevo, že stojí o korektní a kooperativní vztahy s ním, nikoliv o válku.
Buď já, nebo on
Jádro problému tudíž evidentně představuje zhrzený Petr Macinka a jeho úsilí o „extrémní kohabitaci“. Prezident tak premiérovi svým dopisem vlastně vyslal signál: vyber si, buď já, nebo on. Avšak Macinka je zároveň předsedou koaliční strany, což premiérovi jeho rozhodování rozhodně neulehčuje.
Z hlediska zájmů České republiky by pochopitelně byly na místě klid zbraní a sladění kroků. Svět se otřásá v základech, Macinkovu zhrzenost mohutně překonává epicky zuřivá zhrzenost jistého Donalda Trumpa, jenž válku s Íránem určitě nevyhrává, ale tím spíše nyní hledá viníky jinde. A našel je v údajně špatných spojencích v NATO, kteří mu, holota nevděčná, nechtěli vojensky pomoci.
Do Ankary tak možná z Washingtonu nikdo nepřijede, poněvadž uražené Spojené státy mezitím z NATO vystoupí. Anebo dorazí nasupený Trump s požadavkem… kdo ví na co. Klidně na nasazení české letadlové lodi u íránských břehů. Pokud kdy existovala fatálně nevhodná chvíle na rozpory ohledně složení a působení české delegace na summitu NATO, tak právě letos.