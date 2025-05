Chystá se změna české politiky vůči Izraeli? Prezident a premiér mluví jiným tónem

I poměrně mírná kritika Izraele byla dosud v Česku vnímána zavedenými stranami a politiky jako problém. Jenže teď se na cestu kritiky postupu Izraele vydal i prezident Petr Pavel. Prohlásil, že humanitární situace v Gaze se stává neudržitelnou a vyžaduje velice urgentní řešení a Česko by podle něj mělo oddělit obecnou podporu Izraele od podpory některých kroků vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

To se dost liší od dosavadní téměř bezmezné podpory Izraele. Situace civilistů v Pásmu Gazy je totiž evidentně tíživá, izraelské úřady tam pouští jen minimum humanitární pomoci a je tam jen omezeně dostupná zdravotní péče. Ostatně izraelské omezování humanitární pomoci nedávno odsoudily jako porušování mezinárodního práva společně Francie, Velká Británie a Kanada a také Evropská unie. A hrozí Izraeli sankcemi.

Tlak na Hamás a zničení Gazy není totéž

Jde o „naprosté nepochopení složité reality, s níž se Izrael potýká,“ uvedl ovšem mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein. Izrael tvrdí, že humanitární pomoc je omezena kvůli tomu, aby pomoci nezneužilo teroristické hnutí Hamás, které pásmo ovládalo, které zaútočilo na Izrael, drží stále izraelská rukojmí a proti kterému bojují izraelské ozbrojené síly.

Část izraelské veřejnosti se ptá, kde je tlak na Hamás, aby se vzdal, propustil rukojmí a přestal se snažit vymazat Izrael z mapy. A kde je nátlak na spojence Hamásu, například na Írán. To je určitě oprávněná otázka. I když spíše než kde je tento tlak, by otázka měla znít, proč není silnější. Nicméně malý mezinárodní tlak na Hamás ještě není důvod, proč odmítat jídlo a zdravotní péči obyvatelům Gazy.

To, že Palestinci v Gaze žili pod vládou teroristického hnutí a dostatečně proti němu v dobách, kdy pevně drželo moc, neprotestovali, není žádným ospravedlněním současné izraelské politiky vůči nim. Ne každý, vlastně skoro nikdo, má chuť riskovat v totalitní zemi svůj život na demonstracích, které nic nezmění. Nehledě na to, že vládu Hamásu v Gaze ještě před jeho předloňským útokem na Izrael pomáhal posilovat právě izraelský premiér Netanjahu, který nechával posílat Hamásu do Gazy hotovost ze zemí Perského zálivu.

Navíc vyjádření některých izraelských politiků naznačují, že to může být i jinak a cílem je vyhnat palestinské obyvatele z Gazy. A to i politiků strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua či ministrů jeho vlády z koaličních stran. Například izraelský ministr financí Becalel Smotrič nedávno prohlásil, že po izraelském vojenském vítězství „bude Gaza zcela zničena“ a její obyvatelé „ve velkém počtu odejdou do třetích zemí“.

Oprávněná kritika

Kritika prezidenta Petra Pavla vůči Netanjahuově vládě je tak více než oprávněná. Jde přece o to, zastávat se Izraele a jeho práva na existenci a zároveň se stavět proti trápení civilistů či snaze je vystěhovat a tedy proti izraelské vládě. Méně kritický k izraelské vládě, leč více kritický než dříve, je k izraelskému postupu v Gaze i premiér Petr Fiala. Je otázkou, jestli to ovšem stačí na změnu zahraniční politiky České republiky.

Politici a konec konců i občané mají totiž často k Izraeli nekritický vztah, protože si do něj promítají naše tužby a představy. Izrael, jak demokracie bránící se diktaturám, teroristům a autoritativním režimům, byl totiž plátnem, kde jsme mohli vidět sami sebe bez našich historických selhání a jako hrdiny demokracie. S tím je ovšem třeba skoncovat a podívat se realitě do tváře. I naší diplomacii by prospělo, kdyby začala více rozlišovat mezi podporou demokracie v Izraeli a podporou současné izraelské vlády. Není to totiž to samé a někdy to dokonce může jít proti sobě.