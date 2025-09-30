Prezident zklidňuje rozvášněnou atmosféru. Naznačil, co bude po volbách největším úkolem politiků

Petr Pavel aktivně vystoupil a udělal to dobře. Vyzval občany, aby šli k volbám, protože jedině tak lze změnit či podpořit vládu, odmítl strašení, že by volby měly přinést změnu systému, podobně jako tvrzení, že jsou to nejdůležitější volby v historii. Zopakoval, že bude respektovat vůli voličů a většinu ve sněmovně a zároveň odmítl možnost, že by on sám „zachraňoval“ výsledek voleb pro kteroukoli ze stran.
Také odmítl možnost, že by byly volby zmanipulované. Připomenul, že průběh voleb je kontrolovaný přímo občany ve volebních komisích a sčítání hlasů je transparentní. Vše je v rukou občanů, obcí a nezávislých úřadů.
Prezident apeloval na voliče. Potřebujeme vládu, která zajistí bezpečnost, řekl
Letošní volby jsou dost nervózní, v naší blízkosti vypukla válka a situace je daleko turbulentnější a nebezpečnější, než na jakou jsme byli zvyklí za poslední desítky let. Proto je dobře, že prezident vystoupil s jasným a zřetelným projevem. Odmítl sice hysterické panikáře strašící změnou režimu či zmanipulováním voleb, ale nijak nezastírá jejich důležitost. Kvůli naší mezinárodně politické situaci a našemu ukotvení v EU a NATO. V tom dá většina občanů prezidentovi za pravdu.
Prezident vyjádřil respekt k budoucímu rozhodnutí suveréna, tedy lidu, a slíbil, že bude apelovat na budoucího premiéra, aby „nedopustil ohrožení naší bezpečnosti“. To se může Petru Pavlovi podařit, i když to pravděpodobně nebude jednoduché, ale pořád v Česku máme jasnou většinu voličů, která si bere za svou jak demokracii, tak naše začlenění do struktur Západu. Ti, kteří chtějí vystupovat z EU i NATO, nejsou ani tak silní a sebevědomí, aby to dokázali zopakovat naplno do kamer. Z nich strachy šílet nemusíme.
Čeká nás nesnadné hledání většiny
Volby se od listopadu 1989 těší všeobecné důvěře občanů a zatím jsme se, bohudík, nedostali do situace, kdy by část obyvatel volby neuznávala či zpochybňovala. K tomuto respektu a důvěře v korektní volební proces se připojil i prezident a připomenul každému z nás naši vlastní odpovědnost. Kdo k volbám půjde, rozhodne, kdo se nedostaví, nechá rozhodovat jiné. On sám výsledek přijme, ale zároveň nechce překračovat své pravomoci, je to tedy hlavně na nás a na nikom jiném.
I když to z projevu zrovna nečouhá, prezident vlastně apeloval i na politiky, aby nestrašili a nezpochybňovali volební proceduru. Důrazem na vnější ohrožení vlastně naznačil, co bude největším úkolem politiků po volbách. Najít většinu, která bude respektovat vůli voličů i dlouhodobé zájmy země. To snadné nebude.
Jako předvolební deklarace je to výborné, ale splnit tenhle závazek po volbách bude složité, politici totiž umějí intrikovat, manipulovat a především předstírat a manévrovat. Tohle vše je, zdá se, Petru Pavlovi cizí. V politickém životě však nejde o to, předvádět morální postoje a mravní hodnocení, ale dosahovat cílů a prosazovat řešení. Ta nebývají ani učebnicová a jen velmi zřídka ideální. Držme prezidentovi palce, ať se mu daří plnit svá předsevzetí. První krok jak pomoci sobě i jemu bude, když nás dorazí k urnám co nejvíc.