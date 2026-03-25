Jak šla první dáma na procházku do Stromovky a ocitla se na demonstraci

Komentátoři se shodli, že na demonstraci spolku Milion chvilek na pražskou Letnou dorazil opravdu značný počet lidí, program akce se jim však zdá nevýrazný. „Žádná výzva ke spolupráci opozičních stran tam prostě nepadla,“ poznamenal Plesl. To Kolář naopak cítil silné výzvy, které podle něj musely přítomné opoziční politiky vyděsit.
Řečníci se pozastavili nad přítomností první dámy Evy Pavlové. Její manžel prezident Petr Pavel totiž po minulých akcích Milionu chvilek odmítl roli lídra opozice. „A pak přijde na demonstraci jeho manželka a natočí si tam reelsko,“ divil se Plesl. Kolář s humorem poznamenal, že se první dáma jen mohla jít procházet do Stromovky a narazila na demonstraci.
Dalším tématem diskuse Starých bílých mužů byl žhářský útok v Pardubicích a různé verze, které kolem něj ve veřejném prostoru kolují. „Existuje verze, že to mohli být Rusové, kteří útočili na dodavatele dronů na Ukrajinu,“ zaznělo.
Přišlo také na současné preference českých politických stran. Komentátoři se zaměřili například na klesající hlasy pro ODS. Glosovali, že za pádem občanských demokratů může stát i nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Jakože vám čtyři procenta odtečou do Budějovic,“ řekl s humorem Plesl. Pokračovali aktuální pozicí opozičního hnutí STAN ve Sněmovně. Konkrétně pak na činnost či nečinnost předsedy hnutí Víta Rakušana a místopředsedkyně hnutí Michaely Šebelové.
Řeč přišla i na zdražující pohonné hmoty. Šéfredaktor Plesl poukázal například na aktuální ceny paliv v sousedním Rakousku a řekl, že ho překvapuje, jak opoziční poslanci na zdražování nijak nereagují kritikou. Pokud vláda nezačne na rostoucí ceny pohotově reagovat, promítne se to podle komentátorů do preferencí vládních stran.
Diskusi Staří bílí muži zakončili debatou o snahách protidrogového koordinátora Pavla Béma o regulaci alkoholu v České republice. Na úspěch případného návrhu mají rozdílné názory. Jedno je ale jisté: „Jsme odsouzení k chlastání. Je to smutné,“ zakončil komentátor Kolář.