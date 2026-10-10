Prezidentova volební groteska. Lidovým flanelem to začíná, soukromým tryskáčem to končí

Co si asi tak myslí milion lidí žijících v České republice na hranici chudoby o prezidentovi, který začal v lidové flanelce, pokračoval stylizací do Havla a Masaryka, aby skončil soukromým tryskáčem? Petr Pavel v Černoučku v dobré náladě nevypadal, a není se co divit. Musel přerušit krásnou dovolenou na Sahaře, opustit sluníčko a vyrazit do podzimní domoviny.
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Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal
Sdělil nám dovolenkář, že si prý chybu uvědomil, protože je to jeho povinnost coby prvního mezi rovnými. Nechme na hlavě, nejsme si všichni krásně rovni, když jedni šetří celý rok na týdenní dovolenou u moře v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Turecku apod., zatímco jiný jezdí každou chvíli někam na dovolenou i za státní na oficiální návštěvy a má k tomu soukromý tryskáč k dispozici.
Výborné bylo vyjádření mluvčího Hradu, že je sice možné, že paní Pavlová odletěla místo voleb na Kanárské ostrovy, ale do toho veřejnosti nic není, neboť ona je soukromá osoba. Pokud to tak je, neměly by i jiné soukromé osoby dostávat gáži 106 500 Kč z našich daní za to, že jsou manželka či manžel? Peníze pro paní Pavlovou byly přece odůvodňovány, že je zatížena státnickými povinnostmi a reprezentací, tudíž si údajně nemůže vydělávat na důchod, takže potřebuje, aby se jí z daní občanů pustila nějaká ta kačka.
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Jsou plavky, lehátko a slunečník první dámy ryze soukromé?
Naběhnul si sám
Petr Pavel - mírně otlučen - jakžtakž ustál kritiku těch, kteří po něm chtěli zhůvěřilosti typu dodržovat jeho vlastní slovo a ústavu při jmenování ministrů, nemistrovat veřejnost, nemoralizovat a nepoučovat občany. Dále třeba dodržet slib sjednocovat místo vybrání si jedné strany, nekázat o minulosti, když sám má v minulosti škraloup. Nakonec si naběhnul sám. Kdyby nepřiletěl vůbec a pak provedl sebekritiku, bylo by to hratelné. Kdyby přiletěl a už v ČR zůstal a prováděl sebekritiku, bylo by to hratelné. Ale přiletět kvůli tlaku nepřejícího podhradí a pak zase soukromým tryskáčem odletět?
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Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky
Jak se to vše seběhlo, jak je to možné? Nevěděli snad poradci? Nebo se dřívější výchova a povolání projevily? Dovolil by si někdo kritizovat nejvyšší šajbu v armádě? V armádě to chodí tak, že čím je člověk výš, tím si může více dovolit, a kdo v očích sebe samého je teď nejvýš v zemi? Na Petra Pavla se nazlobila i stávající opozice, s níž je spojen pupeční šňůrou a momentálním zájmem vystřídat stávající vládu.
Důvod je prostý. Paní Pavlová vše hodila na politiky. V době, kdy podle Pavlových ještě nebyla chyba to, co později pan Pavel za chybu označil. Obvinila politiky bez rozdílu, bez bázně a hany, byť patřičný zákon její manžel v roce 2024 bez řečí podepsal, stejně jako naprostou většinu činů Fialovy vlády (výjimkou byly dva zákony, týkaly se soudnictví a platů v něm). Inu, nazlobili se spřízněnci na dítko nezvedené, které na hranici dospělosti vylomeniny dělá a ostudu též.
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Petr Pavel: z Maroka do revoluční čítanky a zpět
Situace humorná se udála, a tak si jen zopakujme trošku latiny. Quod licet Jovi, non licet bovi. Druhý Havel a třetí Masaryk přešlap udělal, pilná práce marketérů škobrtla, štít pečlivě budovaného kultu osobnosti prasklinu v sobě má. Nu, ale což, hlavně že ti, kteří nikoliv tryskáčem ze Sahary, ale z čistého zájmu odvolit šli, se vyslovili, příklad manželů Pavlových nenásledovali. Se smíchem jde vše lépe, berme to tudíž s humorem a satirou. Jen je třeba zmínit, že politikovi, i když o sobě tvrdí, že politik není, nejhorší věc, která se mu může stát, je, že se stane směšným. A o tom celá ta groteska s vynuceným příletem a dobrovolným odletem soukromým tryskáčem je. Holt, flanelovou košilí to začíná, soukromým tryskáčem končí.