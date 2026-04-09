Prezident řekl six seven! Byl Petr Pavel rizz, nebo cringe?

Dvě rádoby magická slova (web dictionary.com jim udělil titul slovo roku 2025) a dva pohyby rukou stačily k tomu, aby asi před rokem vznikl virální trend, kvůli kterému nejmladší uživatelé (zejména z generace Alfa) TikToku, Instagramu a YouTube doslova šílí. Česky to znamená šest sedm. Jedná se o surreální internetový mem a slangový fenomén, který se masivně rozšířil na sociálních sítích nejdříve po USA a záhy po celém světě.
Prezident má pravdu – nemá to pevný význam, používá se mezi dětmi nejen jako univerzální hláška s cílem vytvořit sounáležitost pomocí tzv. vnitřního vtipu a jde i o způsob, jak se odlišit od dospělých. Jenže maminkám a tatínkům leze na mozek, když jejich děti výraz six seven při hraní či telefonování používají opakovaně. Můj redakční kolega jim na to říká: třináct, třináct, třináct, ale prý to nezabírá.
Dopaminová smyčka
Kde se nacházejí kořeny six seven kultury, která se začala šířit loni v amerických základních školách? Základem se stala písnička amerického rappera z Kensingtonu (čtvrt Filadelfie) Jemillea Edwardse, uměleckým jménem Lord Skrilla. Slova six seven zazněla v jeho hitu Doot Doot z alba Zombie Love Kensington Paradise.
Tuto písničku sestříhali s krátkým videem o hráči basketbalového týmu Charlotte Hornets LaMelo Ballovi, který měří šest stop a sedm palců (dohromady dva metry) a nejnovější internetový brainrot (česky hniloba mozku) byl na světě. Tento slangový termín, který označuje stav duševního otupění a snížení intelektuální kapacity v důsledku konzumace absurdního a nekvalitního online obsahu, se stal oxfordským slovem roku 2024. Psychologové podobné výrazy označují za dopaminovou smyčku.
|
Děti six seven opakují do němoty doma, na chodbách škol, jásají, když učitelka matematiky tato dvě čísla napíše na tabuli, ale s napětím čekají, že někdo je vysloví například v restauraci, když obsluha oznámí, že klient s číslem 67 si může vyzvednout objednané jídlo… Toto šílenství dokonce vyprodukovalo i reálnou dětskou hvězdu s přezdívkou Six Seven Kid. Ten na jedné sportovní akci začal jako smyslů zbavený řvát six seven a okamžitě se stal tváří tohoto memu, dává rozhovory a vystupuje v televizi.
O podobných bizarních příkladech by se dalo psát donekonečna, ale je logické, že toto „velké nic“ dospělí nechápou, rozčiluje je. Učitelé, sociologové a lékaři, které na internetu sledují desítky milionů lidí, za vším marně hledají skrytý racionální význam. Jenže děti tomu rozumí o to více a nejspíše je to dobře, protože z tohoto fenoménu lze vyčíst mnoho, co o internetové kultuře potřebujeme vědět.
Děti v dnešní době visí na netu dlouhé hodiny, mají rádi krátké kódy, důvěrné vtipy, reagují na ně jako psi na povely, ale důležité je, aby měly pocit, že je něco spojuje, přináší jim tzv. okamžitý bonding. Dnes málokoho zajímá kvalitní obsah, dlouhé příběhy či přednášky. V módě je opakovatelnost krátkých rytmických a banálních sloganů, jejichž jediným smyslem je, že svým způsobem spojují lidi. Nemluvě o tom, že každé dítě rádo naskočí na všechno, čemu dospělí vůbec nerozumí.
|
Není to nový jev, před pár lety frčely slogany jako gyatt, fanum tax, Ohio sigma baby, Tung Tung Tung Sakur, cringe, delulu, rizz a mnoho dalších, které vznikly v online světě, ale žijí dál i v offline. Experti už pro tento jev našli výraz – soundbite culture. Na internetu si každý může například pomocí AI vyhledat, co jednotlivé výrazy znamenají.
Cesta k mladé generaci
Mnoho lidí pohoršuje, že prezident vyhověl žádosti nějakého občana a řekl six seven, ale hledat cesty k mladé generaci pomocí jejich slovníku je pozitivní čin. Proto by za to neměl být kritizován, jak to vidíme v reakcích na sociálních sítích. K takovým krokům jsou skoro bez výjimky donuceni politici, kterým většinou před volbami teče do bot, nemají za sebou drtivou většinu mediálních dělníků, umělců, studentů, sportovců či neziskovek. Případ Petra Pavla to opravdu není. Jako každý politik, i on ví, že internet sice může lidi rozdělovat, ale i spojovat. Řečeno internetovým slangem – prezident byl velmi rizz, vůbec ne cringe.
Nakonec snad jedna připomínka. Petr Pavel předtím, než vyslovil six seven, řekl, že rád dělá radost, když ho to nic nestojí. Když děláme něco, co nás nic nestojí, výsledek většinou nestojí za nic. Staré učení praví, že radost se má dělat, když to něco stojí, nějakou námahu či oběť. Protože takový čin přináší radost nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo dává.