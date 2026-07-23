Prezidentovo veto se dalo čekat. Ne proto, že by byl Petr Pavel prodlouženou rukou opozice, jak tvrdí Andrej Babiš a jeho ministři, ale spíš z důvodů, které sám oznámil. To, že prezidentův pohled je podobný s opozičním, je spíš vedlejší. Prezident nemohl vetovat Babišův první rozpočet (který se mu nelíbil), také proto, že nevetoval ani Stanjurův naprosto vyfabulovaný (pro změnu nechtěl vládu poškozovat, protože s ní sympatizoval).
Tohle je první příležitost, kdy to prezident měl „jasné“ a nemusel se omezovat. Koneckonců naděje, že by svou zdrženlivostí v otázce rozpočtových zákonů našel cestu ke smíru s Macinkou a Babišem, je minimální. Jak se veto promítne do spolupráce vlády s Hradem?
Jediné nebezpečí je, že si lidé na přestřelky mezi Hradem a Strakovkou zvyknou jako na nějaký otravný šum a budou se na obě strany dívat stejně negativně.