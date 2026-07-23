Pavlovo veto je jen začátek. To nejtvrdší mezi Hradem a vládou teprve přijde

Martin Zvěřina
Komentář   12:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie11 Premium

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Prezidentovo veto se dalo čekat. Ne proto, že by byl Petr Pavel prodlouženou rukou opozice, jak tvrdí Andrej Babiš a jeho ministři, ale spíš z důvodů, které sám oznámil. To, že prezidentův pohled je podobný s opozičním, je spíš vedlejší. Prezident nemohl vetovat Babišův první rozpočet (který se mu nelíbil), také proto, že nevetoval ani Stanjurův naprosto vyfabulovaný (pro změnu nechtěl vládu poškozovat, protože s ní sympatizoval).

Tohle je první příležitost, kdy to prezident měl „jasné“ a nemusel se omezovat. Koneckonců naděje, že by svou zdrženlivostí v otázce rozpočtových zákonů našel cestu ke smíru s Macinkou a Babišem, je minimální. Jak se veto promítne do spolupráce vlády s Hradem?

Jediné nebezpečí je, že si lidé na přestřelky mezi Hradem a Strakovkou zvyknou jako na nějaký otravný šum a budou se na obě strany dívat stejně negativně.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.