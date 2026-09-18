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S vetem se Petr Pavel rozhodně nespletl. Chová se podobně jako jeho předchůdci

Martin Zvěřina
Názor   18:00
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Prezident Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích | foto: Youtube / Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vetoval ve čtvrtek zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit vládnoucí garnituře vyhazování úředníků. Petr Pavel se zastal úředníků a zároveň kritizoval vládu za to, že zákon předložila jako poslanecký návrh, čímž se vyhnula standardnímu připomínkového řízení. Dalším důvodem, pro který prezident zákon odmítl podepsat, bylo to, že mu přílepkem tohoto zákona chce vláda sebrat pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.

Nejobecnější prezidentovou výhradou je obcházení řádného legislativního procesu. To je neblahý zvyk, který je s každou další vládou rozšířenější. Když bylo ANO v opozici, kritizovalo za to Fialův kabinet, nyní tuhle fintu samo využívá.

Volili byste v příští volbě prezidenta Petra Pavla?

celkem hlasů: 59

Prezident se proti tomu oprávněně ohradil. Možná by nebylo od věci, kdyby prezident Sněmovně vracel všechny zákony, které neprošly kompletním legislativním kolečkem. Ano, sněmovní většina prezidenta vždy spolehlivě přehlasuje, ale veto je alespoň zdvižený ukazovák, který všem připomíná, že sledujeme nemrav.

Komu fandit?

U ochrany úředníků je otázka pro každého z nás, zda stát na prezidentově straně, nebo na straně vlády, mnohdy záleží též na tom, kdo vládne. Zákon o státních úřednících jsme přijali až po tlaku z Evropské unie a od té doby jej změkčujeme. S podobnými argumenty jako vláda Babišova jej novelizovala (rozuměj upravovala ve prospěch exekutivy) vláda Fialova. Záměr byl jasný, exekutiva se musí umět zbavit úředníků, kteří jsou neužiteční nebo se přímo vládě vzpírají. V tomhle táhne minulá i současná vláda za jeden provaz, chtějí zkrátka více pravomocí.

To, zda je tato tendence užitečná, lze diskutovat možná donekonečna. Jedna strana bude hájit nezávislou a kompetentní byrokracii, která je základem efektivního moderního státu, odpůrci vám začnou vyprávět o zabetonovaných nevýkonných zaměstnancích, jejichž produktivita by u soukromníků neobstála a kteří jsou nevyhoditelní. Argumenty obou stran neplatí generálně a otázka je určená spíš právníkům, ti mohou posoudit, v kterém okamžiku je náš zákon ještě ochranou úředníků před politickou šikanou, anebo už pouhým fíkovým listem. Každopádně by bylo nevěcné vyčítat hlavě státu jeho aktivitu v tomto směru.

Logické a nepřekvapivé, přehlasujeme ho, reaguje Macinka na Pavlovo veto

Navíc je součástí zákona přílepek, který se týká vitálních zájmů každého prezidenta. Chce-li vláda sebrat prezidentovi jakékoli pravomoci, je jen přirozené, že dotčený se brání, zvláště v okamžiku, kdy mu je přisuzuje i Ústava. V téhle roli je Petr Pavel „pouhým“ pokračovatelem svých předchůdců, kteří se snažili prezidentské pravomoci nejen ochraňovat, ale především rozšiřovat. Situace se ještě vyostřila poté, co jsme zavedli přímou prezidentskou volbu a nijak jsme neupravovali prezidentovy pravomoci.

Pomoc přijde z Brna

Petr Pavel s vetem určitě neuspěje, ale své k otázce jeho pravomocí zajisté řekne Ústavní soud. Pokud by si nestěžoval samotný prezident, opozice již slíbila, že proti tomuto odebrání pravomocí bude v Brně podávat stížnost. Experti většinově předpokládají, že prezidentovi Ústavní soud pravomoci navrátí, respektive přesněji, odmítne jejich odebrání.

Prezident Pavel nevetuje zákony nijak často, současné vládě vetoval druhý a teprve uvidíme, zda se pomocí téhle pravomoci bude chtít vůči vládě vymezovat. Z toho, co prezident říká, lze odvodit, že i svá příští veta hodlá odůvodnit prostřednictvím krátkého předtočeného videoprojevu. Proti tomu nelze nic namítat, ale tisková konference by byla přeci jen bezprostřednější a dala by též prostor novinářským otázkám. To, že se jim Petr Pavel takto vyhýbá, může také znamenat, že jeho tým si je vědom nebezpečí, že se prezident občas nechá unést k nepředloženým slovům. Obraz uvážlivé nad věcí stojící hlavy státu to může narušit, což by zbytečně komplikovalo obhajobu mandátu.

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Názor

S vetem se Petr Pavel rozhodně nespletl. Chová se podobně jako jeho předchůdci

Prezident Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích

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