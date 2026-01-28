Prezident a vláda, ring volný. Je nejvyšší čas vrátit míč zpátky na zem

Poslední konfrontace mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou je velmi nešťastná. Ministr, který je též vicepremiérem a šéfem jedné koaliční strany, prokazuje, že jako politický novic bere svou roli až příliš osobně.
Politik musí unést porážky v dílčích bitvách, kterou personální střet o Filipa Turka nepochybně je. Buď měl Macinka trvat na podání kompetenční žaloby na prezidenta, anebo se smířit s tím, že Turka do vlády prostě neprosadí. Zdálo se, že se to kličkou s funkcí vládního zmocněnce už stalo, ale evidentně nikoliv.
Střet Pavel–Macinka ale není černobílý. Prezident opakovaně ve vztahu k nové vládě balancuje na hraně i za hranou ústavy. Podmiňoval jmenování premiéra jeho veřejným vystoupením ke střetu zájmů a seznamem jeho nominantů do vlády, odmítá jmenovat premiérem navrženého ministra, bez konzultace s vládou nabízel v zahraničí letouny L-159. A naposledy bezprecedentně zveřejnil soukromou korespondenci ministra se svým poradcem a snaží se politický spor dost nesmyslně posunout do trestněprávní roviny.
Neidealizujme si politiky. Pohybují se v patrech, kde hodně fouká a hraje se často bez rukavic. Tomu nezřídka odpovídá i slovník a prostředky. Vzpomeňme na přepisy odposlechů v kauze Nagyová či Dozimetr, komunikaci Bursík–Jacques ve Straně zelených nebo rozhovory Kolibřík–Mazánek. Nebo i na hádku Trump, Vance a Zelenskyj v Oválné pracovně Bílého domu.
Poslední konfrontace Pavel–Macinka je výjimečná jen tím, že to není komunikace mezi politiky vlády a opozice, dvěma soupeřícími koaličními šéfy nebo předsedou strany a jeho poslanci (kde podobný styl opravdu není vůbec výjimečný), ale mezi ministrem a hlavou státu.
Pro opozici je střet velevítaným klackem a žádá Macinkovu hlavu. Bez Turka i Macinky by ale Motoristé odešli z vlády – a jaká by se dala dohromady vládní většina? Nabízí opozice Babišovi nějakou jinou? Nebo by se šlo k novým volbám, necelý půlrok po těch posledních? V zájmu všech i celé země je proto nejvyšší čas vrátit míč zpátky na zem.