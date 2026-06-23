Vrací Petr Pavel vládě úder, nebo je to jen formální spor? Záleží především na divácích

Tenhle scénář však není moc pravděpodobný, protože se musí vyjádřit i druhá strana sporu. A těžko si představit, že právníci na úřadu vlády budou spěchat. Nicméně i tyhle představy o bleskovém rozhodování soudu jsou výrazem toho, že spor není vnímán jako normální pře o výklad ústavy, ale výhradně instrumentálně politicky, jako civilizační zápas o bytí a nebytí demokracie. To platí zejména pro stranu prezidenta, zde jeho podporovatelé hýří výrazy jako ostuda, barbarství, trapnost… Dosaďte, co potřebujete.
Druhá strana říká, že premiér stojí hlavně o to, aby na neformální večeři vysvětlil přítomným představitelům a zejména těm americkým, jak hodlá do budoucna navyšovat obranné rozpočty České republiky. Přesvědčit je, že mají jeho sliby brát vážně. To je nepochybně legitimní zájem jakéhokoli šéfa exekutivy. Je dost dobře možné, že by tenhle úkol zvládl i prezident Petr Pavel, mnozí se domnívají, že jej k tomu předurčuje minulé působení v NATO. Avšak i při největší snaze prezident nemůže nic slibovat za vládu a o rozpočtových nuancích toho mnoho neví.
Také mezi prezidentem a premiérem nepanuje zrovna důvěra, prezident se nijak netají svými výhradami k vládě a není vůbec jisté, zda by své pocity nedával najevo na nejvyšší diplomatické úrovni. A to úplně pomíjíme spory mezi Petrem Macinkou jako ministrem zahraničí a prezidentem osobně. Hlava státu nařkla ministra Macinku z vydírání, což vyšetřující orgány nepotvrdily. Od té doby dělá ministr zahraničí prezidentovi naschvály a vzájemně si vyměňují invektivy.
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„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO
Rizika překotného postupu
Může Ústavní soud bleskově rozhodnout? Teoreticky ano. Může podpořit prezidenta? Nepochybně. Verdikt nelze předjímat, záleží totiž hlavně na tom, jak je formulována žaloba. Co však spíš nelze očekávat, je, že by se soud nějak prioritně snažil vše stihnout tak, aby prezident mohl odletět do Ankary. Tenhle překotný postup s sebou nese rizika.
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Led na hlavu by přinesl řešení
I kdyby se všichni účastníci řízení vyjádřili bleskově, nevypadalo by takové rozhodnutí jako ukvapené a učiněné na objednávku? Získal by tím soud větší respekt a brali by všichni jeho odůvodnění vážně? Spíš by to mohlo způsobit další pokles důvěry v naší justici.
Také by mohli mnozí poukazovat na minulé průtahy brněnských soudců a vyvozovat z nich závěry. V případě, kdy soud vyhoví hlavě státu, budou prezidentovi odpůrci beztak tvrdit, že „Pavlův“ soud není nestranný a slouží tomu, kdo jej najmenoval. O sympatiích veřejnosti už víme, že nevznikají na základě úvah, ale na táborovém vidění světa.
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Nedůstojné, vláda hraje pubertální hru, vadí opozici, že do Ankary neletí i Pavel
Politicky obratný Ústavní soud rozhodne tak, aby byl jeho verdikt pokud možno neprůstřelný a aby negeneroval další žaloby. Nezapomínejme, že je to Petr Pavel, kdo s touhle praxí začal, vyloučit případné „odvetné“ žaloby premiéra v případě budoucích sporů úplně nemůžeme. Zmnožování podobných pří jen přiživí rétoriku, že Ústavní soud je třetí parlamentní komorou.
Technický zádrhel
Kdo vyhraje? Otázka sice zní přirozeně, protože v politice je všechno „boj“, přinejmenším o dojem, o „vítězství“. Nicméně berme spor o výklad ústavy jako technický zádrhel, který řeší zatím snad výjimečný spor mezi prezidentem a vládou. Pokud by politika kompetenčních žalob byla častá, uškodí to nejen politice, ale též důvěře v demokratické procesy.
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Na summit NATO bez prezidenta. Macinka vyhrál, ale všimne si toho někdo v Ankaře?
A politické vítězství získá kdo? To se teprve uvidí. I kdyby soudci dali prezidentovi plně za pravdu, nikde není psáno, že by spor nebyl využitelný například v prezidentské kampani Pavlovými konkurenty. Každopádně je tu další spor, jenž veřejnost vnímá táborově a přepáleně. Ale že nejde o život ani o osud demokracie v Česku, mnohým těžko vysvětlíte, už i vzhledem k tomu, že mají strašení katastrofickými scénáři v náplni práce.