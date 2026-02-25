Malá revoluce začala hrozit, že „požere“ prezidenta Pavla a jeho další plány

Petr Pavel v posledních dnech překvapuje. Bez mrknutí oka jmenoval ministrem životního prostředí Igora Červeného, ač žabičkářskými kruhy letí jediný apel, totiž že jakýkoli člen Motoristů je antizelený Satan. Následně vzkázal, že nebude vetovat vládní návrh státního rozpočtu. A to navzdory tomu, že celá opozice bije na poplach, že její rozpočet byl sice vylhaný, ale vešel se do hranic zákona o rozpočtové odpovědnosti, zatímco ten Babišův je sice možná pravdivý, ale tento zákon porušuje.
Prezident se vůbec teď chová divně. Pochválil plán Aleny Schillerové na znovuzavedení EET, naopak zpětně kritizoval Fialovu vládu za to, že evidenci tržeb zrušila. Andreje Babiše zase ocenil, že se zajímá o problém sociálních sítí a duševní zdraví dětí. A na videu (že by cíleně uniklém?) vyčítá šéfovi milionchvilkařů Mikuláši Minářovi, že z něj na demonstracích dělá neformálního lídra současné opozice, což si prý prezident rozhodně nepřeje...
|
Bitva o Hrad startuje. Jsou Pavlovy pochyby součástí jeho marketingové strategie?
Když se někdo náhle začne chovat jinak, než se choval doposud, obvykle to nebývá jen tak. Za zjevným posunem prezidenta od hráče jednoho týmu alespoň trošku do role nezúčastněného rozhodčího není náhlé hnutí mysli, ale velmi pragmatický kalkul. Malá revoluce, kterou od sečtení hlasů ve volbách i Petr Pavel pomáhal mocně rozfoukávat, totiž začala hrozit, že „požere“ jeho samotného, nebo minimálně jeho další politické plány.
Když Pavel po volbách začal Babišovi okopávat kotníky, školil ho se střetem zájmů, kádroval mu vládní program, vetoval mu ministra, rozdával po světě vojenská letadla či zveřejňoval Macinkovy esemesky, evidentně podcenil, kolik negativní energie se po volbách v jedné části společnosti nahromadilo. A podcenil i to, v jak tristním stavu je dnes parlamentní opozice.
|
Zrušme prezidentské volby, prezident Pavel prý nemá konkurenci
Za normální situace by dnes silný opoziční lídr začal houfovat nové šiky k příštím volbám. Absence někoho takového se ale potkala s poptávkou sirotků po tom, mít se ke komu upnout. A našli si prezidenta, který se vůči nové vládě nejvíc vymezoval. Což by jistě potěšilo každého, vyjma toho, kdo už za dva roky potřebuje v přímé hradní volbě oslovit voliče napříč celým spektrem...