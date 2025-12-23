Náš prezident nikdy nebyl jen notář aneb Jak se vyvíjely prezidentské pravomoci

Prezidenta při vzniku vlád korigují především zákaz vznik vlády bezdůvodně sabotovat – ten vyplývá z účelu Ústavy, kterým je zajistit fungování státu – a způsobilost vlády získat důvěru sněmovny. Pokud prezident jmenuje vládu, která důvěru sněmovny nezíská, bude to chyba prezidenta, ne té vlády.
|
Prezident: notář, či diktátor? Před odborníky na ústavní právo stojí dva velké úkoly
Ústava pak v článku 62 písmeno a/ obecně zakotvuje osm různých pravomocí prezidenta republiky: jmenuje předsedu vlády a ministry; přijímá demisi vlády, předsedy vlády a ministrů; a odvolává vládu, předsedu vlády a ministry. Devátou pravomoc, která by se sem hodila, pravomoc jmenovat vládu, Ústava nezná – to je přirozený důsledek rozdělení jmenovacího procesu na dvě fáze. Další články Ústavy některé z těchto pravomoci omezují:
- ministry dovoluje vybírat jen z osob navržených premiérem (článek 68 odstavec 2 a 5);
- ministři smějí podat demisi jen prostřednictvím předsedy vlády (článek 73 odstavec 2);
- odvolání ministrů Ústava podmiňuje návrhem předsedy vlády (článek 68 odstavec 5), nadto prezidentovi přikazuje takovému návrhu vyhovět (článek 74);
- v situacích, kdy vláda má povinnost podat demisi (tedy nenabyla nebo pozbyla důvěry sněmovny), má prezident nikoli právo, ale povinnost demisi vlády přijmout, respektive ji odvolat (článek 73 odstavec 2 a 3 a článek 75).
Pojem parlamentní systém je falešným zaklínadlem. Jde o čistě akademický pojem, není a nikdy to nebyl pojem právní. Používat ho jako metodu právního výkladu je jako stavět dům od střechy.
Anglie, USA a Francie
V Anglii dávno před vznikem parlamentního systému existovala jasná dělba moci: na jedné straně stál exekutivní král s jím libovolně jmenovanými úředníky, na straně druhé už od 13. století parlament. Začátkem 18. století začalo vadit, že v čele exekutivy je někdo, kdo do své funkce nebyl zvolen, navíc tehdejší Jiří I. neuměl anglicky. V reakci na to se vyvinul obyčej, aby královi ministři měli důvěru parlamentu a byli jeho členy. Zákaz vládnout proti vůli parlamentu je definičním znakem parlamentního systému.
Tím, že vláda je závislá na parlamentu, parlamentní systém fakticky popírá dělbu výkonné a zákonodárné moci. To extrémně vadilo Otcům zakladatelům USA a návrat k dělbě moci byl jejich základní motivací. Proto je exekutiva USA striktně oddělena od zákonodárce, tedy Kongresu, proto v USA neznají žádné předčasné volby. A protože tehdy přestali vycházet z módy králové, jako bonus američtí ústavodárci nahradili nevoleného krále voleným prezidentem. Proto se tomu říká prezidentský systém, ale systém dělby moci by byl mnohem výstižnější.
|
Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna
Evropské země, které posléze také nahradily krále prezidenty, ale zůstaly v rámci parlamentního systému. Prezidenti se zde nestali vůdci exekutiv, ale moderátory vzniku vlád, jsou to oni, kdo v politické krizi rozhodují, zda jmenovat novou vládu nebo vyhlásit předčasné volby.
Z parlamentního systému akademici posléze vydělili ještě dva subsystémy. Předobrazem kancléřského systému je Ústava francouzské čtvrté republiky (1946) – ta šla až tak daleko, že udělala z prezidenta vládního zapisovatele. Kancléřský systém se mu říká proto, že dnes je prakticky už jen v Německu.
Poloprezidentský systém nastolil v roce 1958 Charles de Gaulle ve Francii poté, co se čtvrtá republika dostala do hluboké politické a ústavní krize. Poloprezidentský systém je ve skutečnosti prezidentštější než prezidentský systém sám – nejenže totiž silně posiluje prezidenta tím, že mu dává právo vést exekutivu, ale současně mu ponechává pravomoc kdykoli rozpustit parlament a vypsat nové volby, tedy něco, na co americký prezident nesmí pomyslet ani ve snu.
První republika
Jaký vývoj byl u nás? Prozatímní Ústava (1918) prezidenta extrémně oslabovala, a to i na poměry parlamentního systému. TGM se proti ní záhy ostře vymezil, což mělo za následek její zásadní novelu (1919). Jí zavedené silnější postavení prezidenta pak přešlo do Ústavy (1921). Velmi ilustrativní je Emil Sobota, dlouholetý prvorepublikový právní expert Kanceláře prezidenta republiky – zde cituje a následně komentuje důvodovou zprávu k Ústavě 1921:
„Odpovědnost vlády k prezidentovi nebyla v ústavní listině zvláště vytčena. Prezident sice ministry jmenuje a propouští, ale pro existenci vlády rozhodná je důvěra sněmovny. Přes to nelze z ústavní listiny vyvozovati, že by snadno mohl zůstati ministrem, kdo důvěry prezidentovy pozbyl… Z toho je patrno, že již sami ústavodárci pokládali důvěru mezi prezidentem republiky a vládou i jednotlivými jejími členy za samozřejmou podmínku.“
A dále: „Pokud se jmenování členů vlády týče, má se věc především tak, že si prezident republiky nedal vzíti právo účastniti se na výběru jednotlivých ministrů. Prezident sice nezasahoval doposud do spontánního vývoje parlamentních většin… Ale když taková většina byla, prezident dbal toho, aby jeho jmenovací právo nezůstalo pouhou formalitou… Ministerskou listinu, která se mu předkládá, prezident právem může pokládati toliko za podklad svého jednání s navrhujícím politikem.“ (Emil Sobota a kol.: Československý president republiky, Orbis, Praha 1934, str. 108 a 111, zdůrazněno autorem článku)
|
Pohovor se záškolákem, Filipu Turkovi by u prezidenta nepomohlo ani klečení na hrachu
Právě Masarykovou zdrženlivostí se zastánci slabého prezidenta často zašťiťují, TGM ale vstupoval do hry jen minimálně, a jen pokud se týče konkrétních jmen ne proto, že by musel, ale protože to tak chtěl – minimalismus byl jeho způsob hry. Kdyby mu ale nějaký nominant na premiéra přinesl na Hrad návrh, ve kterém by nefigurovalo jméno Edvarda Beneše, velmi pravděpodobně by narazil.
První republika je bod nula našeho ústavního vývoje, jednotlivé pasáže pak už jen přecházely z Ústavy do Ústavy. Výklad převzatých ustanovení lze měnit jen tam, kde se změnil kontext, opak by odporoval principu legitimních očekávání.
Ochránce parlamentních menšin
Benešovo londýnské prezidentování podporuje Sobotův výklad, že prezident je zdrženlivý ne proto, že musí, ale proto, že chce. V Londýně to totiž byl prezident Beneš, a ne premiér Šrámek, kdo organizoval činnost exilové vlády.
Po únorovém puči se všechny státní orgány staly pouhými vykonavateli vůle Komunistické strany Československa (KSČ), která zlikvidovala politickou soutěž. Ale Ústava 1948 na právním postavení prezidentů formálně nezměnila vůbec nic. Ústava 1960 pak kodifikovala vedoucí úlohu KSČ a dělbu moci nahradila dělbou práce, ani ona však nic nezměnila na formálním postavení prezidenta.
Teprve po sametové revoluci došlo ke třem zásadním posunům. Ústava 1993 omezila pravomoc prezidenta rozpustit sněmovnu na případy, které reálně nikdy nenastanou, a tím zásadně zdeformovala parlamentní systém. Dále podmínila právo prezidenta jmenovat a odvolávat ministry návrhem premiéra.
|
Čekáme na kompeteční žalobu, nebo to Turek nakonec vzdá sám?
Ale nezašla až tak daleko, aby dala prezidentovi povinnost navržená jména akceptovat – na to, aby takovou povinnost založil a přitom nevybočil z kontextu článku 74 Ústavy, by článek 68 odstavec 2 a 5 musely znít jinak. V důsledku to znamená povinnost prezidenta a premiéra nějak se domluvit.
Třetím posunem bylo zavedení přímé volby prezidenta v roce 2012. Přímá volba sice explicitně nezasáhla do jeho pravomocí, ale politicky rozvázala prezidentovi ruce: to, co dříve jen teoreticky směl, najednou i fakticky může. Je třeba uvědomit si, že vláda se nevolí v žádných volbách. Ve volbách se volí sněmovna. Vláda je až produktem nějaké sněmovní většiny.
I prezident byl dříve produktem nějaké parlamentní většiny, dnes je však volen lidem, stejně jako sněmovna. V důsledku toho se prezident stal partnerem sněmovny a vláda společným produktem prezidenta a nějaké sněmovní většiny. Rolí přímo voleného českého prezidenta je být ochráncem parlamentních menšin před bezohledností většin.
Autor je ekonom a bývalý hradní právník