Hledá se vyzyvatel Petra Pavla. Značka: nemusí být morálním majákem, stačilo by, že se nezapletl

Navíc musejí hledači ve vládním táboře vzít na vědomí, že podstatná část voličů Motoristů z loňského října volila v prezidentském duelu Petra Pavla a nikoli Babiše.
Je však dobré, že se hnutí k něčemu takovému hlásí a protikandidáta Petru Pavlovi alespoň hledá. Ostatní politické strany se k ničemu nemají, zatím to vypadá, že Petr Pavel je jejich jediným a společným kandidátem. Sám obhajobu sice oficiálně neohlásil, ale mnohé naznačil, takže s ním mohou líné partaje víceméně počítat.
Z toho, že ODS, jako druhý nejsilnější politický subjekt v zemi, opět rezignovala na vlastního prezidentského kandidáta a spokojí se se současným občansko-lobbistickým prezidentem, lze soudit, že obhajobu Petra Pavla mají vedoucí občanští demokraté za jistou.
Obhájce vs. vyzyvatel „z ulice“
Tento postup sází na poučku, že obhajující prezident má vždy mnohem větší šanci na vítězství než vyzyvatel „z ulice“, nicméně není to nevyhnutelná zákonitost. Další, poněkud zkreslenou představou politiků bývalé pětikoalice může být sázka na to, že po jejich případném návratu k moci za čtyři roky bude Petr Pavel podobně úslužný a ochotný, jako byl v minulosti (nevzepřel se ani fakticky bezmocným vetem proti podvodnému Stanjurovu rozpočtu a to přesto, že mu to kompetentní experti radili). Pavel v druhém mandátu bude mít možnost ukázat, co v něm dřímá a bez možnosti dalšího znovuzvolení bývají prezidenti dost svéhlaví.
Spor o alky odstartoval prezidentskou kampaň. Odmítnutí prodeje přitom ohrožuje naši bezpečnost
Určitě lze počítat s tím, že pokud si dnes již neexistující pětikoalice Petra Pavla adoptuje jako „jednotného kandidáta Národní fronty“, adoptují jej i spřátelená média a legrační řeči o Pavlovi jako morálním majáku, strážci ústavnosti, jediné a poslední hrázi proti populismu atd. nabydou na intenzitě.
Pomůže prezidentovi takováto mediální masáž ke znovuzvolení? To není jisté, hodně bude záležet na protikandidátech. Proti Pavlovi hraje spousta faktorů, například nejviditelnější je jeho „epizoda“ s minulým režimem, komunistický rozvědčík si sice dle převládající hagiografie své hříchy odpracoval, ale není málo těch, kteří tohoto muže volili jen a pouze kvůli Andreji Babišovi.
Pokud se proti němu postaví někdo se solidním životopisem, tento negativní rys Pavlovy povahy (souznění s totalitou) najednou vzroste na významu. Ti, kteří byli ochotni ze zhnusení nad Babišem volit prakticky kohokoli, odpadají. A pokud protikandidát ukáže nějaké kouzlo, charisma, má proti vojácky strohému prezidentovi šanci. Ten se totiž nebude moci jako minule v rámci kampaně předvádět v uniformě, která mu slušela, a některé ženy z něj byly vyřízené. Hra na generála je zapovězená přinejmenším v době, kdy na Ukrajině zuří válka.
Chybná strategie Petra Pavla a jeho okolí ke znovuzvolení je šancí pro vládní strany
Faktorů, které do volby promluví, je mnohem víc, mezi jiným i prezidentské kroky Petra Pavla. Vydrží-li nejmenovat kandidáta Turka ministrem, bude to jedna strana prodávat jako dlouhodobé nerespektování ústavy a ta druhá jako zásadové a zcela legitimní zabránění tomu, aby se stal ministrem „nepřijatelný“ člověk. Na tento spor občané nepohlížejí výhradně „národněfrontovní“ optikou. Ale stejně jako formoval své protikandidáty Miloš Zeman tím, že odpůrci sháněli Antizemana, budou se i dnes mnozí poohlížet po nějakém Antipavlovi. Což nemusí být produktivní.
Kariérní odrazový můstek
Ještě na jednu věc nelze zapomínat, přímá prezidentská volba se ukázala jako solidní odrazový můstek k politické kariéře, sice zatím nijak oslnivé, nicméně, je to především na každém z kandidátů, jak s výsledkem naloží. Z pohledu marketingu je kandidatura docela rychlá a finančně nepříliš nákladná cesta, jak se politicky prosadit. Nebo bychom bez přímé volby věděli něco o politicích Jiřím Drahošovi, Marku Hilšerovi či Danuši Nerudové? Propásnou politické strany i tuhle šanci vyzkoušet talentované politiky?
Petr Pavel je v mnoha ohledech favoritem přímé volby v roce 2028. Bude ale ještě fungovat stará rétorika z minulých voleb? Nezaberou spíš sázky na generační obměnu, neměli bychom mít konečně prezidentku?