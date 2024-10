Chce-li se prezident stát zasypávačem, či hloubitelem příkopů, musí být v projevu konkrétnější

Jenže prezident nám chtěl určitě cosi říci, takže by ho nemastný neslaný ohlas mohl mrzet. Ale i on může být vlastně spokojen, neboť se přihlásila jedna jediná potrefená husa v podobě Tomia Okamury, který z projevu vyčetl, že byl provládní a proti němu.

Jenže byl prezidentův projev opravdu provládní? Vždyť se Petr Pavel vyjadřoval ke kritické potřebě reforem zdravotnictví, důchodů, školství, v tom přeci lze spatřovat kritiku vlády, která se chlubí reformami, jež vidí jen ona sama. Objevili se i jedinci, kteří v Pavlově projevu spatřili kritiku celého polistopadového vývoje, protože od roku 1989 se země pořád nějak transformuje a reformuje a pořád je to někomu málo. Ale s určitostí nevíme nic, pan Okamura se potřeboval cítit uražen, tak jej projev urazil.

Obtížné luštění

Leckdo se dohaduje, že prezident mluvil o Slovensku a Maďarsku, když nás strašil překotnou ztrátou demokratických práv a svobod, mluvil-li o agresivním porušování mezinárodního práva, pravděpodobně měl na mysli Ukrajinu. Rozluštit ale například větu „Ani příklady států, jejichž vedení ohrožuje budoucnost vlastní země, mnohdy jen ve jménu osobního prospěchu a prestiže či zachování tváře“ je velmi obtížné. Myslel prezident Putina, Orbána, nebo někoho z bližších či vzdálenějších instantních arciďáblů? Příště by měl být rozhodně konkrétnější, posluchačům by tím pomohl.

Chápeme, že se prezident nechtěl pouštět do konkrétností, protože partie obsahující strašení byla bezprostředně následována pasáží, která zpochybňovala teorii o radikálním a nesmiřitelném rozdělení tuzemské společnosti na dva tábory. Že tuhle optiku prezident Pavel odmítá, je výborné, stejně jako jeho odsouzení nenávisti. Ale není tohle vlastně protivládní útok? Konkrétně na plukovníka Foltýna, který hovoří o části spoluobčanů jako o sviních, v dalších vidí Putinovy užitečné idioty. Pan Foltýn (mimochodem Pavlův člověk) přece šíří nenávisti z vládních pozic.

Slova, která podepíše každý

Prezident specifikoval též hrozby: klimatické, zdravotní, migrační, energetické i bezpečnostní. „Takové, pro které žádná jednoduchá řešení neexistují. Přesto bychom si měli pokládat nepříjemné otázky, co a jak budeme dělat, až na nás ještě silněji dopadnou, a na možné scénáře se připravovat.“

Nelze i v tomhle spatřovat kritiku vlády, která se tváří, jako by její recepty na všechny problémy byly jediné správné, a cokoli se odchyluje, je málem velezrada? Po pravdě, nevíme, prezident byl tajnosnubný, takže si do jeho vět každý dosadí, co zrovna potřebuje.

„S mojí podporou mohou počítat ti, kteří budou s odvahou a odpovědností přistupovat i k řešení nepopulárních otázek. Oceňujme tedy politickou odvahu, která je vedena snahou vypořádat se s naléhavými problémy naší země. A věřme, že odpovědný přístup nakonec zvítězí. Zvítězit by ostatně měl u každého z nás.“

Toto jsou krásná slova ze závěru projevu, která podepíše každý a každý se k nim rád přihlásí, což beze zbytku naplní prezidentovu tezi o tom, že Česko není rozděleno ve dví. K téhle větě se může hlásit jak Petr Fiala, tak Andrej Babiš a jejich příznivci se mohou následně do krve přít, zda ten či onen se smí k prezidentovi hlásit.

Jen zůstává otázkou, zda věty, ke kterým se může hlásit každý, aniž by se k něčemu zavázal, aniž by se zamyslel, pro nás mají nějaký užitek. Tedy pokud je nechce prezident Pavel opakovat každý rok, protože se mu líbí, vždy jsou pravdivé a ušetří mu to námahu.