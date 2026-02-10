Masaryk si taky sem tam někoho ošklivil, ale řešil to jinak než Pavel

Říkala jsem si, že otcové ústavy nebyli žádní neumětelové a určitě věděli, co dělají. Pak mi ale blikli profesoři.
Někdy na přelomu století se mne v Holandsku jeden akademik ptal, jestli je pravda, že u nás jmenuje profesory prezident. Skoro nechtěl věřit, když jsem přitakala a pídil se po vysvětlení, které mi moc nešlo. O to víc jsem se ale začala tématem zabývat.
|
Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit
Ostatně nebyla jsem sama. Už někdy před dvaceti lety se začalo ve veřejném prostoru mluvit o tom, že vysoké školy nefungují úplně tak, jak by fungovat mohly a jmenování profesorů představuje přežitek z doby císaře pána. Byly i pokusy o reformu vysokoškolského zákona, s jejímž návrhem pomáhal například profesor Hanka z Cambridge. Ten od začátku upozorňoval, že v celém světě je profesorská hodnost spojována výhradně s univerzitou, která titul udělila a nad (celo)státní profesurou posvěcovanou prezidentem se pobaveně usmíval.
Reforma však narazila, mimo jiné proto, že se proti ní stavěly vysoké školy, zejména učitelé. Jednou tu byla dokonce demonstrace, při níž studenti žádali odmítnutí návrhu a házeli z oken pražské právnické fakulty melouny. Roztříštěné měly symbolizovat miliony, které měla vláda přípravou na reformu vynaložit zbytečně. Pikantní přitom bylo, že když se reportéři ptali demonstrující mládeže, co přesně se jí nelíbí, nevěděla.
Ale abych necitovala jen zahraničního experta. Například rektor Masarykovy univerzity (a nedávný ministr školství) Mikuláš Bek řekl v roce 2014 v rozhovoru pro MF DNES: „... já jsem dlouhodobě příznivcem toho, aby profesory nejmenoval prezident ani ministr, nýbrž vysoké školy samy. … Uspořádaní v Česku je přežitkem z doby před druhou světovou válkou, kdy profesoři byli vlastně státními úředníky. Univerzity tehdy nebyly samostatnými právními osobami, nýbrž součástí státu…“
|
Přegenerálováno. Nezasloužilo by si poříční oddělení policie alespoň jednoho admirála?
Jelikož jsou ale univerzity samostatnými právnickými osobami, je podle Beka velmi zvláštní, když prezident jmenuje zaměstnance do hodnosti, která je spojena s jeho pracovním zařazením. „Nepovažuji to za logické,“ zaprovokoval Bek před dvanácti lety.“ Něco jiného je podle něj jmenování generálů. Ty prezident jmenuje logicky, protože je vrchním velitelem armády.
No, soudcům nebo vyslancům snad taky nevelí, ale stejně, mysleli tvůrci ústavy i na tyhle věci? Nebo chtěli co nejvíc využít krásné sály Pražského hradu? To se rozhodně daří. Generálů i profesorů přibývá utěšeně.