Začněme tím, jakého kandidáta si český volič představuje. Budoucí prezident má být nepřekvapivě reprezentativní, inteligentní, vzdělaný, čestný, spíše důraznější a realistický. Měl by mít zkušenost s praktickou politikou, ale ideálně nebýt stranickým politikem a už vůbec ne člověkem závislým na lobbistech. Za vhodnou profesní průpravu považujeme diplomacii, politiku a ekonomii. Pohlaví kandidáta naopak nehraje zásadní roli.
Z tohoto popisu vychází zajímavá kombinace pokud možno zkušeného insidera, který však současně působí nezávisle. Systém tedy zná, ale není jeho přímým produktem. Možná se v tom odráží i obecnější český vztah ke státu a politice, když státu a jeho institucím nevěříme, ale zároveň chceme, aby prezidentem byl někdo, kdo je dobře zná zevnitř.
Marek Eben v roli Járy Cimrmana
S tím korespondují i výsledky letošního průzkumu CVVM. Plných 82 procent Čechů chce zachovat přímou volbu prezidenta a 61 procent by ponechalo jeho současné pravomoci. Ani to se nezdá nelogické. Dohromady tak získáváme poměrně konzistentní obraz toho, co od prezidentského úřadu a jeho příštího držitele očekáváme.
Určitá bizarnost, i když ne úplně nečekaná, nastává ve chvíli, kdy máme místo obecných vlastností kandidáta uvažovat o zcela konkrétním člověku. Většina respondentů totiž spontánně nikoho neuvedla. A pokud se dotazovaným nabídne seznam možných osobností, dojde k situaci připomínající někdejší hlasování o největšího Čecha, v němž veřejnost preferovala Járu Cimrmana. Tentokrát tuto roli převzal do jisté míry herec a moderátor Marek Eben, jehož by volilo nebo jeho volbu alespoň zvažovalo celkem 42 procent respondentů. Tím pronikl na druhé místo žebříčku.
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Favoritem na příštího prezidenta je Pavel, tvrdí průzkum. V závěsu jsou Babiš a Eben
Není sporu o tom, že Marek Eben působí jako inteligentní, kultivovaná a jazykově vybavená osobnost s velmi příznivým veřejným obrazem budovaným desítky let. Jenže v politice, diplomacii ani státní správě nikdy nepůsobil a žádnou významnou veřejnou instituci neřídil. S fungováním státu tedy nemá žádnou profesní zkušenost.
Z našeho pracně sestaveného obrazu nezávislého znalce systému splňuje jen jeho druhou polovinu. Mohl by být nezávislým člověkem, který v systému nikdy nepracoval. Je navíc pozoruhodné, že veřejnost ho zná především jako herce a televizního moderátora, jenž je dlouholetou tváří StarDance.
Tím se dostáváme k zajímavé slabině demokratického rozhodování. Když se lidí ptáme na vlastnosti, které by měl prezident mít, dokážou uvažovat poměrně racionálně. Když ale mají tyto požadavky převést na konkrétního člověka, vstupuje do rozhodování jiná sada kritérií, v níž racionalita ustoupí emocím a především sympatiím.
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Máme mylný pocit, že člověka, kterého léta sledujeme na televizní obrazovce, vlastně známe. Stává se z něj téměř „náš soused odvedle“. A čím je tento obraz příjemnější a důvěrnější, tím snadněji mu začneme připisovat i schopnosti, o nichž vůbec nevíme, zda je má. V psychologii rozhodování na tom není nic překvapivého. V demokracii to ale může mít docela významné následky.
Kompetence vs. sympatie
Přímá volba prezidenta tento mechanismus přirozeně posiluje. Kandidát musí přesvědčit miliony lidí, kteří s ním nikdy nepracovali, neviděli ho rozhodovat v obtížné situaci a nemohou posoudit, jak by zvládal složitá politická jednání. Životopis a zkušenost tak soutěží s mediálním obrazem, profesionalita se známostí a kompetence se sympatií.
Odtud už není daleko k televiznímu castingu. V něm také hledáme známou nebo zajímavou tvář, která dobře vystupuje, vzbuzuje emoce a kterou chceme vidět i příště. Ve StarDance nebo SuperStar je to princip celé hry a není na něm nic špatného. Problém nastává, když podobný mechanismus začneme používat při obsazování nejvyšší ústavní funkce.
Zářijový průzkum STEM/MARK proto možná říká o české prezidentské volbě něco důležitějšího než jen to, kdo by dnes dostal kolik procent. Češi dokážou docela přesně popsat, jakého prezidenta chtějí. Potíž ale nastává ve chvíli, kdy mají k tomuto popisu přiřadit konkrétní tvář. Tehdy nad výběrem podle vlastních racionálních kritérií snadno převládnou emoce.
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Možná bychom si tedy mohli otevřeně říct, že ve specifické politické reality show hledáme někoho, kdo připomíná Marka Ebena a přitom umí politiku. Ale raději se sami sebe neptejme, které z těchto dvou kritérií je pro nás důležitější. Mohli bychom si připadat poněkud hloupě.