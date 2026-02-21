Zrušme prezidentské volby, prezident Pavel prý nemá konkurenci

Z hlediska znovuzvolení Petra Pavla je titulek deníku Právo „V boji o Hrad Pavel nemá konkurenci“ k nezaplacení. Fakticky je to vlastně pravda, protože se zatím nikdo nehlásí, ba ani samotný Petr Pavel není prý definitivně rozhodnut. To může být součást taktiky, kdy Petr Pavel jako novodobý Přemysl Oráč čeká, až si pro něj pošlou.
Politický veterán si vzpomene, jak se jevil dlouhé měsíce před prezidentskou volbou roku 2013 největším, téměř neohrozitelným favoritem Jan Fischer a jak se pak nedostal ani do druhého kola. Tím ovšem není řečeno, že by úřadující prezident nebyl momentálně jednoznačným favoritem, pokud se přihlásí.
Proti komu?
Spíš to berme tak, že dokud neznáme startovní pole uchazečů a dokud se vůbec nikdo nehlásí, je téměř nutné, že úřadující prezident se občanstvu jeví jako nejlepší volba. Průzkum však ukazuje i to, že i prezident Pavel polarizuje společnost, příznivci opozice jej podporují, zatímco vládní voliči jej vidí kriticky.
|
Spasitel z Hradu se do kandidatury nehrne, navzdory plným náměstím
Je jen dobře, že prezident Pavel se nakonec nějak vyprofiloval a není nemastný neslaný. Vzpomeňme dalšího neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, ten byl natolik opatrný, aby se nikoho nedotkl, že nebyl schopen říci ani to, zda má raději brambory, nebo knedlíky.
Otázka je, jak chce Petr Pavel fungovat v nové prezidentské kampani, která bude za prvé bez Andreje Babiše a za druhé: proti prezidentovi mohou stát atraktivní a neokoukaní protikandidáti(tky).
Navíc podobu kampaně nebude mít v rukou Petr Pavel sám, ale bude muset brát v úvahu, že Milion chvilek povede svou vlastní „proprezidentskou“ kampaň, která ovšem nemusí odpovídat zájmům kandidáta a může upřednostnit popularitu organizace. Například v otázkách, kde se bude Pavel chtít jako úřadující prezident držet zpátky, může naopak Milion chvilek tlačit na pilu.
Dějiny nekončí
V minulé volbě byl dominantní Andrej Babiš, vůči němu se vymezovala řada kandidátů, včetně nynějšího prezidenta. Petr Pavel zvítězil zejména díky nepřijatelnosti a nepředvídatelnosti šéfa hnutí ANO pro velkou část voličů. Lze očekávat, že podobně extrémně odpuzující kandidát se neobjeví a také se těžko vyskytne někdo, kdo by chtěl podobně polarizovat záměrně.
|
Prezidenta Pavla by znovu volila většina Čechů, silnou pozici by měla i Bradáčová
Prezidentská volba je, zejména ve druhém kole, převážně volbou menšího zla a ani Petr Pavel by neměl zapomínat na to, že mnozí voliči mu dali hlas se skřípěním zubů. Jenže pro každého politika je jednodušší si představoval, že jej lidé zbožňují a on se ve funkci obětuje. Tahle kýčovitá póza je v Česku zvláště oblíbená.
Podle čistě lineárních projekcí lze počítat s tím, že Petr Pavel bude znovu zvolen. Jenže kdyby se události odehrávaly jen podle předem očekávaných scénářů, pak bychom neměli dějiny. Vyskytnou-li se kandidáti, kteří dokážou s voliči komunikovat a přesvědčí-li je třeba o tom, že by bylo dobré provést generační výměnu, pak zvítězí někdo jiný, o kom třeba dnes skoro nic nevíme.