Konec mlhy. Prezident USA se zavázal k obraně Tchaj-wanu

Názor

Svět se letos mění nejen v Evropě, kde vstupují do NATO státy, u kterých by to nikdo ještě před pár měsíci nečekal, ale také v Asii. Končí tam půl století nejistoty, zda by se Spojené státy postavily na obranu Tchaj-wanu. Americký prezident Joe Biden totiž prohlásil, že existuje americký závazek vojensky bránit ostrov proti Číně.