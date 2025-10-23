Nechte Trumpa stavět. Umí to a ještě nenadělá škody na Ukrajině

Konečně se Trump údajně ztrapnil svým návrhem „vítězného oblouku“, ve skutečnosti památníku 250. výročí založení USA, jehož oslavy v hlavním městě federace proběhnou v červenci příštího roku.
Jistě, je tu dost materiálu pro posměváčky. Oválná pracovna vyvedená ve zlaté barvě působí poněkud opulentně - podobně jako zlaté výtahy v Trump Tower na Manhattanu. „Arc de Trump“ zase může být snadno napadnut za velikášství a snahu podobat se Napoleonovi, jenž dvě podobné stavby nechal vztyčit na znamení vlastní vojevůdcovské geniality.
Trump se rozhodl změnit estetiku Ameriky. Chce klasický styl a hodně zlata
Jenže skutečnost je trochu jiná. Vyzdobit si Oválnou pracovnu je právem každého nově příchozího prezidenta a dosud všichni to také tak dělali. To, že zrovna Trumpovy úpravy vyvolaly tak velký zájem médií, vyplývá spíš z jeho výstřední osobnosti než z čehokoli jiného. Pokud se nejkomfortněji cítí ve zlaté, co na tom? Je to ostatně jeho „kancelář“ a může si tam dělat, co chce. Podobně se to má i s novou dlažbou a tanečním sálem.
Bílý dům není muzeum ani památník - je to rezidence prezidenta. Stavební úpravy na něm probíhají prakticky od jeho založení v 90. letech 18. století. Například samotné Východní křídlo, jehož přestavbu teď mnozí oplakávají, ani není původní stavbou z doby otců zakladatelů. Postavit ho nechal prezident Teddy Roosevelt v roce 1902 a další úpravy na něm dělal Franklin D. Roosevelt v roce 1942.
Konečně velkolepý památník k 250. výročí založení USA jde ruku v ruce s významem, který Američané své vlasti připisují. Pro evropské uši je to patos občas přemrštěný, ale v zásadě nijak nevybočuje z mýtu „města na kopci“, „nepostradatelného národa“ a tak dále. Podobné stavby navíc stojí i v New Yorku či Londýně.
Elegantní a efektivní
Ta nejpodstatnější věc však je, že výstavba je něco, co Trumpovi jde. Způsob, kterým za nový taneční sál nechal zaplatit obří americké korporáty, je ve své podstatě elegantní (například YouTube přispěl nezanedbatelnou částkou 22 milionů dolarů) a upomíná na efektivitu, s jakou kdysi dokázal zrenovovat kluziště Wollman Rink v New Yorku, jež předtím město hlemýždím tempem opravovalo šest let a Trump ho následně postavil za čtyři měsíce.
Ošálil opět Putin Trumpa? Je dobrý důvod, proč by s ním měl příště mluvit někdo jiný
Last but not least, o americkém prezidentovi je známé, že má problém se soustředit na víc než jednu věc najednou. Proč ho tedy nenechat utvářet své dědictví ve Washingtonu? Je v tom prokazatelně dobrý a ještě ho to odvede od jiných úkolů, pro které nemá žádné predispozice: například vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a páchání míru na Ukrajině.