Trump se rozhodl změnit estetiku Ameriky. Chce klasický styl a hodně zlata

Ne, opravdu to není parodie. Je to americká skutečnost. Podle Trumpa musí federální architektura „sloužit americkému lidu“ a odrážet „důstojnost, podnikavost, sílu a stabilitu americké vlády“. No, co jiného také čekat od „stabilního génia“, za něhož se sám Trump označil. Tyhle vlastnosti prý odráží nejlépe „klasická a tradiční architektura“ a pokud se bude nějaký architekt v soutěži ucházet o stavbu a zřejmě i rekonstrukci nějaké budovy federální vlády, musí mít s takovou architekturou zkušenosti.
Ve Washingtonu je prý třeba stavět přímo v klasickém stylu, neboli napodobovat staré řecké a římské vzory. Jinde je povoleno o trochu víc, ale jen o maličko. Lze třeba navazovat na renesanční umělce jako Brunelleschi a Michelangelo, na Christophera Wrena ze 17. století a dokonce nejsou zakázány ani napodobeniny architektury firmy Delano & Aldrich. Tedy dokonce z první poloviny dvacátého století.
|
Trump na US Open: bučení, potlesk a fronty. Díky, psala ironicky Navrátilová
V rámci klasického stylu jsou povoleny styly jako neoklasicistní, georgiánský, federální, řecký revival, Beaux-Arts a Art Deco. Hlavně žádný dekonstruktivismus, brutalismus či dokonce ještě něco modernějšího. To tedy hezké není, to se musí zásadně odmítat. Pokud má někdo pochybnosti či chce schválit něco jiného, může se poradit s asistentem prezidenta pro domácí politiku, aby šlo návrh jednoduše zamítnout.
Elitní kluby v lidových budovách
Vlastně je třeba dodat, že budovy zřejmě bude moci posuzovat někdo, kdo rozumí Trumpovu vkusu, případně to nakonec dá Trumpovi samotnému. Takže nejlepší je podívat se na živoucí příklady toho, co Trump schválil či dokonce co si vyžádal. Na jeho soukromou rezidenci Mar-a-Lago nebo ještě lépe na to, jak předělal Bílý dům. Základem je klasická architektura vylepšená o zlato. Ne trochu zlata, hodně zlata, pořádné pozlacení. K tomu obrazy amerických státníků, nejlépe pěkně realistické a pak samozřejmě portréty samotného Trumpa. Květiny nejsou vítány, ani uvnitř, ani venku. Jsou jaksi neklasické a zřejmě jde o nějaký výstřelek šedesátých let a tehdejších hipíků. Nebo hnusných elitářů.
Trump takhle třeba zatočil s růžovou zahradou, kterou nechal v Bílém domě vytvořit prezident John F. Kennedy na návrh své ženy Jacqueline. Místo toho je teď jakýsi betonovo-mramorový plácek se stolky a slunečníky, což prý má být ten nejpřitažlivější a nejvíc šik klub ve Washingtonu. Jako zahájení tam bude ve čtvrtek setkání Trumpa s technologickými miliardáři. Vida, takže budovy pro lid by možná měli mít i lidové nebo ještě lépe elitní kluby. Zajímavé. A samozřejmě že Trump by rád těmito vzory ovlivnil i ostatní a přistřihl tím moderní architektuře a jejím tvůrcům křídla.
|
Další Trumpova blamáž? Národní garda je v Los Angeles nelegálně, rozhodl soud
Nápadně to připomíná nápady různých afrických diktátorů nebo nám kulturně bližší výnosy vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků), postupné potlačování moderního umění za Josifa Stalina či snahu omezit a pak vymýtit „zvrhlé umění“ za Adolfa Hitlera. Začalo to jako svého typu legrace, nad níž se někteří ušklíbali a někteří jí tleskali, ale nakonec většinu humor přešel. Samozřejmě, Trump není diktátor, ale už jen to, že vydává takové dekrety, ukazuje, jak myslí a kam míří...