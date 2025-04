Ale jedno již nyní můžeme říci. Trump ve svém druhém období je hyperaktivní prezident. Téměř denně strhává pozornost na sebe a mění nejen americkou, ale i světovou politiku.

Zatím mezi jeho největšími úspěchy bylo zpomalení, ba téměř zastavení ilegální imigrace. To Trump v kampani slíbil a to již splnil. Ilegální imigrace zpomalila, protože samotní potenciální imigranti nechtějí do USA imigrovat ilegálně. Vědí, že za Trumpa jim tam nebude bezpečno.

Druhým největším úspěchem Trumpovy vlády, slíbeným v kampani, bylo obrácení trendu proti politice tzv. diverzity, férovosti a inkluze (DEI), v níž při přijímání lidí na různé pozice byly zohledňovány jejich rasa, pohlaví, sexuální orientace, jakýkoli menšinový status.

Toto – posuzování člověka podle jeho příslušnosti ke kolektivní entitě - Trump odboural ve prospěch hodnocení člověka primárně jako jednotlivce, tedy striktní meritokracie. A nejen že to odboural v rámci federální vlády, ale obrátil ten trend i v rámci širší americké společnosti; i velké firmy, které si kdysi na DEI zakládaly, tuto politiku opouštějí.

Odvolávám, co jsem odvolal

Pak Trump, ještě než vstoupil do úřadu, učinil prohlášení, o kterých nikdy v kampani nemluvil, a která byla šokem nejen pro svět, ale i pro mnohé jeho voliče. Například že i za použití síly ovládne Panamský průplav nebo Grónsko. Že může obsadit Pásmo Gazy. A že čtyřicetimilionová Kanada se může stát 51. státem USA. To se mimochodem nikdy nestane; a řeči o připojení Grónska „tak či onak“, myšleno i silou, jsou kontraproduktivní vůči legitimnímu americkému zájmu zvýšit svou přítomnost na tomto strategickém ostrově.

Zatím nejzásadnější a potenciálně nejvážnější následky má Trumpova celní politika, či přesněji „politika“. Trump protekcionismus v kampani slíbil a protekcionistou byl vždy. Cla se od něho dala čekat. Ale málokdo čekal, že vyhlásí celní válku celému světu (s výjimkou zemí jako Rusko, Bělorusko, Severní Korea).

Její negativní dopady ho přiměly otočit a na devadesát dní cla zmírnit; s výjimkou Číny, vůči níž obchodní válku ještě vyhrotil. Ale ne úplně, vyhlásil moratorium na gigantická cla na dovoz iPhonů (primárně z Číny) či jiných technických zařízení firem Apple a Dell. Aby pak oznámil, že ta cla se opět vrátí…

Jinými slovy, pokud jde o celní politiku, chaos, chaos, chaos, „odvolávám, co jsem odvolal“ a „nařizuji, co jsem nařídil“, a nikdo neví, co bude po těch devadesáti dnech. A nikdo ani neví, co bude během těch devadesáti dnů, neboť „volatilní“ Trump může změnit názor a „odvolat, co jsem odvolal, že jsem odvolal“…

Věk Trumpa Biden neukončil

Jedno je však již teď jisté: Trump je výraznou postavou nejen americké, ale i světové politiky, ať už v dobrém nebo v zlém. Má smysl mluvit o „věku Trumpa“, který započal 16. června 2015 (za necelé dva měsíce tomu bude deset let), když Donald Trump sjel po zlatém eskalátoru v Trump Tower v New Yorku a oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Zdálo se, že dobu Trumpa Joe Biden ukončil ve volbách 2020, ale nikoli, Biden byl jen dočasným intermezzem ve věku Trumpa. V tomto svém hlavním vytyčeném cíli, ukončit věk Trumpa, Biden selhal a vejde tudíž do dějin jako neúspěšný prezident.

Jenže existuje něco jako prokletí druhého prezidentského období. Téměř každý prezident USA za posledních osmdesát let v druhém období měl skandál nebo ztrácel popularitu.

Truman měl Koreu, Johnson měl Vietnam, Nixon Watergate, Reagan již zapomenutou Irangate, ale jeho reputace byla zachráněna vítězstvím ve Studené válce, Clinton měl Monicu Lewinskou a impeachment, Bush měl hurikán Katrinu devastující New Orleans a Irák coby příliš dlouhou agonii (byť navýšením amerických jednotek v roce 2007 Irák stabilizoval), Obama své ambice přehnal, svou reformu zdravotní péče sice prosadil, ale pak ztratil většiny v obou komorách Kongresu a jeho „reset“ s Ruskem v roce 2010 vedl k ruské agresi proti Ukrajině v roce 2014, čímž celá jeho vstřícná politika vůči Rusku byla v troskách.

Trump měl covid, za který nemohl, a taky impeachment, Biden stejně jako Obama přecenil své síly a chtěl být druhý Franklin D. Roosevelt, místo toho Americe i světu naservíroval návrat Trumpa.

Je Trumpova celní politika jeho prokletím druhého období? Možná, může být. Pak ale přišlo velice brzo. Záleží na něm, bude-li Trump tlačit na pilu, poškodí Ameriku. Bude-li umírněný, může obstát. Je vysoce pravděpodobné, že demokraté ve volbách do Kongresu v listopadu 2026 získají většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Napínání pravomocí k prasknutí

Transformativní prezident byl Franklin D. Roosevelt: změnil vztah federální vlády vůči občanům a zásadně ji zvětšil. Taky vedl Ameriku k vítězství nad nacismem a Japonskem a učinil ji lídrem svobodného světa. Transformativní byl taky Ronald Reagan: umenšil roli federální vlády v životě občanů, přesvědčil je, že stát není vždy řešením a často je problémem, a vedl Ameriku coby lídra svobodného světa k vítězství nad komunismem.

Donald Trump může být taky transformativní prezident: pokud stáhne Ameriku ze světa, USA přestanou být lídrem svobodného světa, a izolují se od světa cly a tarify. V tom by byl Antiroosevelt a Antireagan.

Pokud jde o roli prezidenta, je více Roosevelt než Reagan; je to Roosevelt na steroidech a Antireagan, protože si libuje v imperiální, až monarchistické roli prezidenta, sebe sama. Sám chce mít co největší moc a pravomoci exekutivy napíná k prasknutí. Bude rolí Kongresu a Nejvyššího soudu jeho ambice omezit.

Příští rok, 4. července 2026, bude americká republika slavit 250 let své existence. Co její otcové zakladatelé chtěli především, byla „vláda práva, nikoli vláda lidí“. Byli by šokováni, kdyby viděli, že přijde člověk, který si myslí, že jeho momentální rozmar má být zákonem.