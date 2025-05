Mír USA s Čínou? Nenechte se mýlit, Trumpova celní válka pokračuje

Za prvé, nejde o odvolání vzájemných vysokých cel, které fakticky téměř zastavily vzájemný obchod mezi USA a Čínou, ale z americké a fakticky i čínské strany o jejich pozastavení na 90 dní. Jmenovitě pozastavení jejich výběru. Mohou tak být obnoveny rychleji, než by člověk mrknul. A to možná budou. Nebo budou nahrazeny něčím jiným.

Každopádně dohodnout a technicky vypracovat skutečně funkční obchodní smlouvu s Čínou, kterou požaduje americký prezident Donald Trump, je prostě nemožné. Samozřejmě, lze zůstat někde na půl cesty. Ale to může mít pro některá průmyslová odvětví devastující účinek. Je tedy dobré se připravit na to, že o prázdninách dojde ve světovém obchodu opět k šíleným výkyvům způsobeným hrozbou další celní války.

Za druhé, cla se nevrátila na původní úroveň. V některých oborech, třeba farmacii či ocelářství, zůstala americká dovozní cla na zboží z Číny stále vysoká. Co se týče malých balíčků s drobnými předměty, jsou stále na úrovni více než 50 procent a u zbytku zboží okolo třiceti procent. V průměru jsou cla na zboží z Číny podle analytiků společnosti Capital Economics zhruba ve výši 40 procent. Peking pak uplatňuje desetiprocentní cla na dovoz z Ameriky a zároveň některá další omezení dovozu.

Je to raketový růst výše cel oproti pár jednotkám procent před několika lety. Navíc i když Trump zatím odvolal svá „reciproční“ cla, která nemají s reciprocitou nic společného, uplatňuje Washington minimální desetiprocentní cla na dovoz všeho ze všech států světa. Jde celkově o nejvyšší cla za posledních víc než sto let a vymazalo to celá desetiletí snahy o volný obchod.

S Trumpem doleva

Trump zavedl plus minus to, co sliboval ve své předvolební kampani. Cla deset až dvacet procent na všechny země, na Čínu pak šedesát procent. Zatímco tehdy na to ekonomičtí analytici a obchodníci hleděli s hrůzou, teď málem Trumpovi děkují, že cla nejsou vyšší. Přitom vycházejí komentáře, že Trump se konečně sklonil před ekonomickou realitou a pochopil, že ekonomové Adam Smith a David Ricardo ukazující výhody volného trhu a obchodu mají stále pravdu, i když jsou už staletí mrtví. Opak je pravdou.

Trump se nepoučil, na chvíli ho zatlačila Čína, která se mu postavila, a s cly bude manipulovat dál. Bude prosazovat i svoji průmyslovou politiku, možná ve prospěch svého podnikání či svých známých.

Ostatně ne nadarmo se při ohlášení snížení cel na dovoz z Číny neopomněl pochlubit tím, že některá cla zůstala super vysoká a že přivede výrobu opět do Ameriky. Mimochodem, v zájmu tohoto cíle je teď ochoten třeba i otočit svoji politiku, včetně ekonomické, doleva. Trump prostě není přítel volného trhu svobodného podnikání, spíše se mu asi líbí to, co se v angličtině označuje jako crony capitalism, což bychom v češtině mohli přeložit jako jánabráchokapitalismus či předstíraný kapitalismus. Kdy neexistují rovná pravidla pro všechny a upravují se náhle podle toho, kdo je jak kamarád s úředníky či politiky.