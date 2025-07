Nová americká cla ukazují, jak se má jednat s Trumpem. EU by si měla dupnout

Trump oznámil, že rozeslal mnoha zemím dopisy ohledně nových cel, aby vzápětí naznačil, že se dá ještě jednat. Navíc ohlásil sektorová cla na dovoz mědi, v budoucnu léků a dalších věcí. A zavedení už dříve ohlášených cel odložil na 1. srpna.

Co tím sleduje? Trump sám prohlásil, že se prostě nedá jednat se všemi, tak jim výši cel pošle dopisy a pokud zavedou odvetná cla, zvýší jim dál celní sazbu na dovoz zboží do USA. Jeho projevy o tom, že chce férový obchod a že chce jednat, byly, jak se ukazuje, jen takovým žvaněním. Pod férovým obchodem si představuje to, že vše bude podle jeho představ a že všichni budou Americe platit.

Povzbuzený prezident

Zároveň prý Trumpa jeho poradci přesvědčili, aby s ohlášením některých cel přece jen vyčkal a jednal, protože jednostranná cla či celní válka nemusí být pro Spojené státy vždy výhodou. Nicméně je jasné, že sám Trump se s ostatními zeměmi dohodnout nechce a hodlá jednat z pozice síly. Chce cla zvýšit, a to o hodně, jen se přesně neví o kolik.

Možná to neví ani sám Trump. Evidentně ho povzbudilo, že většina zemí mlčky spolkla první vlnu zvyšování amerických dovozních cel na jaře. Většinou šlo o deset procent cla na veškerý dovoz do USA a pak ještě nějaká sektorová cla. Americká obchodní politika tím dokončila svůj obrat od podpory volného obchodu k protekcionismu. Průměrná americká celní sazba na dovoz zboží byla na začátku Trumpova mandátu 2,4 procenta, teď je to skoro 16 procent, uvedl list The Wall Street Journal. K tomu chce Trump přidat nově ohlašovaná cla.

Zajímavé přitom je podívat se na to, kdo se vysokým dovozním clům vyhnul nebo dokázal ty původně navrhované Trumpem snížit. Bylo to Rusko, protože s tím chtěl donedávna Trump jednat o míru na Ukrajině a možná i sférách vlivu a nechtěl Kreml popouzet. Na dovoz z Ruska, byť ten je omezený, nejsou ani jarní cla, která jinak platí téměř všichni. Původní extra vysoká cla dokázala snížit také Čína – jednáním a tím, že šla s Amerikou do otevřené celní války. Přesto zůstala cla na čínské zboží velmi vysoká, i když tam ještě není všem dnům konec. Jednání stále probíhají.

Evropská nevýhoda

Z toho plyne, že Trump nijak nefavorizuje své spojence a ani ty, kteří mu chtějí ustoupit. Spíše jedná s těmi, kteří hrozí vlastními sankcemi, nebo s těmi, kteří jsou velcí a jsou jeho nepřátelé. Z toho by se měla poučit Evropská unie a začít jednat s Trumpem vskutku tvrdě. Zatím se totiž se svými odvetnými opatřeními držela dost zkrátka. Stejně jako s hrozbami.

Evropská unie má ovšem navíc bohužel tu nevýhodu, že ji Trump nenávidí a bere ji jako protiamerický projekt. Nelíbí se mu, jak evropské vývozy do Ameriky převyšující dovoz z USA, tak i to, že Unie je jednotná a že Trump nemůže jednat s každým evropským státem zvlášť. Tedy přesněji řečeno, kvůli jednotnému trhu a s tím související společné celní politice nemůže jednotlivým evropským zemím zasílat dopisy s výší cel na dovoz jejich zboží. Rád by to změnil, ale doufejme, že jednota Evropě vydrží. A že si zkusí na Trumpa trochu dupnout.