Amerika už netáhne. Trumpovy Spojené státy jsou v Číně považovány za upadající velmoc

Podle západních pozorovatelů přijel Trump na dvůr čínského prezidenta a šéfa komunistické strany Si Ťin-pchinga jednat v oslabení, nebo dokonce prosit či vzdávat hold. Podle čínských komentátorů se Trump stal „budovatelem“ státu, myšleno čínského. Oslabil totiž Spojené státy a Západ svými útoky na své spojence. Číňané mu za to dokonce ironicky poděkovali. A nejde jen o komentátory a analytiky.
Podobně zatím vypadalo z vnějšku i jednání v Pekingu. První den návštěvy Si zdůraznil, že americko-čínské vztahy závisí na vztahu USA k Tchaj-wanu, kterou Peking považuje za svou odštěpeneckou provincii. Není jasné, co na to Trump odpověděl. Veřejně ve čtvrtek zachoval mlčení. Přitom Washington byl vždy spojencem Tchaj-wanu a přežití ostrova na něm do velké míry závisí.
Si také varoval před obchodními válkami a cly. Tedy před tím, co má Trump tak rád. Opět zůstal bez odpovědi. Trump naopak čínského prezidenta pochválil jako „velkého vůdce“. Jediné, co získal, bylo to, že Si zmínil, že je potřeba otevřít Hormuzskou úžinu pro lodní dopravu. Tu nyní blokuje Írán a zčásti i Spojené státy. Trump to kvitoval. Je ale otázkou, zda na tom Si bude trvat, když se dočkal vzápětí velmi rychlé íránské reakce a Teherán, byť ne zcela volně, začal propouštět Hormuzem čínské lodě.
Oslabený americký lídr
Americký prezident je vskutku oslaben a ztrácí tak čínský respekt. Jako slabost je vykládána v Číně neschopnost USA ukončit válku s Íránem. Nemluvě už o vítězném zakončení. Dokonce ani v nastaveném čase. Právě kvůli tomu, aby vyřešil konflikt s Teheránem, totiž Trump odložil schůzku se Siem. Ale nepomohlo to. Dlouhodobě je pak Amerika chápána jako slabá, protože se Trump pustil do obchodních válek a demontáže světového obchodního systému, ale nezískal z toho žádnou velkou výhodu. Nevytvořil ani nový systém výhodnější pro Ameriku. On tedy byl po USA výhodný i ten starý, ale ani ten teď pořádně nefunguje.
Navíc v rámci toho nedosáhl svých cílů v obchodní válce právě s Čínou. Za delší konec, zdá se, tahá Peking. Trump sice na Čínu uvalil v porovnání s historickými měřítky vysoká cla, ale ta jsou, jak je vidět, pro Čínu snesitelná. Vyšší, pro čínskou ekonomiku škodlivá cla byl nucen snížit. Peking totiž vyhrožoval Spojeným státům zákazem vývozu kovů vzácných zemin, bez kterých se těžko vyrábí moderní elektronika, elektromobily i některá vojenská zařízení. Když vývoz zastavil, část amerických továren přestala do pár týdnů vyrábět.
|
Tchajwanská partie v íránském stínu. Dočká se Si od Trumpa ústupků?
A nejen to, Spojené státy kapitulovaly i jinde. Trump se vzdal hrozeb embargem a embarga na vývoz pokročilých technologií. Což byl Amerikou dlouhodobě a úspěšně používaný nástroj jak ve sporech s Čínou, tak kdysi dávno vůči Sovětskému svazu. Původně zakázal vývoz pokročilých amerických čipů do Číny, ale nakonec u části čipů vývoz povolil. K tomu se ukázalo, že i bez nejmodernějších čipů dokáže Peking udělat velké pokroky v oblasti umělé inteligence a že tu příliš nezaostává za Spojenými státy. Podle listu Financial Times je v tom Čína pozadu za USA jen o půl roku.
Výsledek chaotického chování
Zkrátka americká dominance se na první pohled ztrácí a úcta a respekt k Americe i jejímu prezidentovi tím pádem taky. Jak si ostatně všiml britský internetový list Guardian, zatímco ještě před pár lety se například jedna pekingská jídelna chlubila tím, že jí navštívil americký prezident Joe Biden, nedávno jeho obraz pro jistotu svěsili ze stěny. Trumpa by si nikam nedali. Amerika už netáhne. V Číně je považovaná za upadající velmoc a podle toho tam s ní jednají.
|
Trump a Si, dva nejmocnější muži světa. Co přinese jejich ostře sledované pekingské setkání?
Čemuž pomohl Donald Trump svým chaotickým chováním a také tím, že neustále tvrdil, jak Amerika upadla a musí se vzpamatovat. Podle toho s ním teď Čína jedná. V čínské kultuře a v čínském stylu vládnutí je totiž hluboce zakořeněno to, že jinak se člověk chová k tomu, kdo je považován za slabého, neseriózního či podřízeného, a jinak k rovnocennému partnerovi. A to přitom Amerika stále má světovou rezervní měnu dolar, nejsilnější armádu světa a technologické giganty a zdaleka není tak slabá a šílená, jak se některým Číňanům zdá.