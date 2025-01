Trumpovy tarify 100x jinak. Americký protekcionismus může poškodit stabilitu světa

Úhel pohledu 12:00

Jeden z důvodů, proč nás američtí ekonomové a političtí analytici během jednání v USA přesvědčovali, že Donald Trump v případě svého vítězství změní světový obchod, bylo to, že si obzvláště oblíbil slovo „tarif“ (česky clo). Svými výroky však dnes nechává svět tápat, jak to se zavedením cel vlastně myslí. Brzy to asi zjistíme. Nastupující prezident opakovaně zmínil, že na zásadní rozhodnutí nebude třeba dlouho čekat, neb velké věci mají přijít hned v prvních hodinách po jeho nastoupení do úřadu.