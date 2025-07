Evropa hledá recept na Trumpa. Zaměřit by se ale měla na něco jiného

Evropa zatím zvolila velmi klidný a vstřícný přístup. Nezavedla nová cla na americký dovoz do Unie, ačkoliv to bylo plánované. A dokonce neoplatila Americe ani její dosavadní cla na evropský dovoz. Čeká se, že do prvního srpna, odkdy mají nová třicetiprocentní americká cla platit, se bude dál jednat. A že budou cla nakonec snížena. Protože jinak by to byla velká rána evropské a zejména německé ekonomice. Jak upozornil německý kancléř Friedrich Merz, zasáhlo by to německý průmysl až na dřeň.

Problém je v tom, jak Trumpa přimět k ústupkům. Podle zpráv od vyjednavačů totiž není ani jasné, co vlastně chce. Jeho původní řeči o tom, že by chtěl jednat s Evropou o snížení vzájemných cel, jsou prostě lež. Návrh Evropské unie na vzájemný bezcelní obchod odmítl a místo toho oznámil jednostranné zvýšení amerických cel. Ostatně, když se kdysi vyjednávala obchodní a investiční dohoda mezi EU a USA známá jako TTIP, která měla vytvořit transatlantickou zónu volného obchodu, byl to právě Trump, kdo jednání za svého prvního volebního období ukončil.