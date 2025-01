Vypukne celní válka všech proti všem? Kde se nový americký prezident Trump mýlí a kde ne

Analýza nebyla dlouhá. Její obsah lze shrnout do několika vět:

Žijeme ve věku globalizace. Po pádu Železné opony jsme byli svědky dalšího uvolňování obchodních bariér. Kromě poměrně malých izolovaných konfliktů je ve světě mír. Obchodní spolupráce dostala přednost před ideologickými konflikty. Pád obchodních bariér, především nižší cla, znamená vyšší míru mezinárodní konkurence. Ta obratem znamená uvolnění inflačních tlaků. Můžeme tedy přinejmenším během několika budoucích let očekávat trendový pokles inflace a úrokových sazeb – přinejmenším ve vyspělých zemích – a to na hodnoty, které byly již dlouhá léta nevídané.

A tak se i stalo. Yardeni ukázal důvod, proč pokles inflace v druhé polovině 90. let – jev, nad kterým se tehdy ekonomové podivovali a mnozí jej považovali za přechodnou anomálii – byl systémovým, trvalým úkazem. Ačkoli občas vzrostla (například během krize v roce 2008), trend nízké inflace díky pádu obchodních bariér trval. Dlouho, až do roku 2021.

V onom roce masa peněz vychrlená centrálními bankami v reakci na covidovou pandemii způsobila nejvyšší inflaci od 80. let ve Spojených státech. V ostatních vyspělých zemích tomu bylo podobně. Ale také narušení obchodních vztahů kvůli výrobním výpadkům během pandemie mělo na inflaci svůj podíl: tyto bariéry vznikly ze zdravotních, nikoli ideologických důvodů, ale to je z ekonomického hlediska lhostejné.

Problematické sliby

Následoval rok 2022, kdy ruská invaze na Ukrajinu udělala finální tečku za érou spolehlivě nízké inflace. Uplynuly necelé tři roky a byly tu americké prezidentské volby. Den před nimi jsem napsal na sociální síti X toto:

Budu doufat, že ať vyhraje kdokoli, nebude to přehánět s plněním svých slibů.

V případě vítězství Kamaly Harrisové jsem doufal, že neuskuteční svůj strašidelný plán zdanění nerealizovaných kapitálových zisků. V zásadě to byl pokus o atentát na americké burzy, který měl potenciál zničit jednu z největších výhod, kterou Amerika měla (a naštěstí stále má) oproti EU, Číně, Rusku a dalším částem světa.

Nejhorší scénář se tedy realizovat nebude. Nicméně i prezident Trump byl zvolen díky některým problematickým slibům. Věnujme nyní pozornost jeho inaugurační řeči. Inflace je vůbec prvním ekonomickým tématem, které se v ní objevuje:

Inflační krize byla způsobena masivním nadměrným utrácením a rostoucími cenami energií. A proto dnes také vyhlásím stav nouze v oblasti energetiky. We will drill, baby, drill. (Budeme vrtat, baby, vrtat.)

Toto vše je zatím v pořádku. Prezident správně identifikoval, že inflace byla způsobena deficitním hospodařením a cenami energií. Ale pozor, teď to přijde:

Okamžitě zahájím revizi našeho obchodního systému, abych ochránil americké pracovníky a rodiny. Namísto toho, aby naši občané platili daně pro obohacení jiných zemí, budeme uplatňovat cla a daně na cizí země, aby obohatily naše občany. Za tímto účelem zřídíme Službu pro vnější příjmy (External Revenue Service), která bude vybírat veškerá cla a poplatky. Do naší státní pokladny se tak budou sypat obrovské sumy peněz pocházejících ze zahraničních zdrojů.

V tomto odstavci se prezident dopustil zásadní chyby v ekonomické logice. Ve skutečnosti každé clo nebo dovozní přirážka (či jak to nazveme) má za následek zvýšení inflačních tlaků v domácí (v tomto případě americké) ekonomice. Je to podobný myšlenkový omyl, jako když si nájemník představuje, že daň z nemovitostí se jej netýká – platí ji přece majitel bytu, ne? Ne. Platí ji nájemník, stejně jako konečný spotřebitel platí jakákoli cla.

Inaugurační řeč neobsahuje další detaily. Podle dřívějších projevů Trump uvažuje zavést plošné 10% clo na veškerý dovoz do USA, 60% clo na čínské zboží a 25% clo na import z Kanady a Mexika. Skutečnost se může lišit od úvah, ale jakákoli cla rozhodně nebudou mít antiinflační charakter.

Vzpomínky na „americký mír“

Nejhorší možný scénář zahrnuje celní válku všech proti všem. V tomto případě by mohli na nízkou inflaci zapomenout nejen Američané, ale celý svět.

Ale vraťme se do 90. let, ke kořenům tehdejšího poklesu inflace. Ten byl možný především díky jediné věci: Amerika vyhrála studenou válku. Dokázala prosadit stav, kterému se říkalo „americký mír“. Z něho těžila Evropa, Asie, a nakonec i Rusko, které se během Putinovy vlády ekonomicky vzmohlo v první řadě díky mezinárodnímu obchodu a investicím. Nízkou inflaci od konce 90. let až do období pandemie jsme měli díky tomu, že Amerika byla silná!

Pokud se díky podpoře těžby Trumpovi podaří snížit ceny energií, bude to skvělé. Pokud to nebude přehánět se zvyšováním celních bariér, bude to ještě skvělejší. A pokud i EU nakonec ustoupí od rušení svého vlastního průmyslu, bude to úplně báječné.