Trump chce Američany naučit milovat cla a slibuje předvánoční dárky. Může mu to ale zlomit vaz

Marek Hudema
Komentář   10:00
Donald Trump znovu ukázal, že marketing politické reality zvládá lépe než většina jeho soupeřů. Na své síti Truth Social slíbil, že „každý Američan kromě těch nejbohatších“ dostane z výnosu jím zavedených cel víc než dva tisíce dolarů. A nezapomněl dodat, že lidé, kteří jsou proti clům, jsou hlupáci, zatímco cla samotná prý posílila Ameriku tak, že je „nejvíce respektovanou a nejbohatší zemí světa“.
Čistě politicky je to chytrý tah. Trump tím míří nejen na své skalní voliče, ale i na ty, kteří trpí důsledky inflace a stagnujících mezd. Slíbit předvánoční šek je přesně ten typ politiky, která umí nahnat body. Pokud tím umlčí část kritiků své obchodní politiky, bude to pro něj a jeho republikány před příštími volbami do Kongresu velkou výhodou.

Trump ostatně ví, co dělá. Podobný trik už použil během pandemie, kdy Američané dostávali federální covidové šeky – a k nim osobní dopis, ve kterém se tehdejší prezident prezentoval jako ten, kdo pomoc zařídil. O detailech plánované výplaty peněz z cel zatím nevíme nic konkrétního, ale formát je zřejmý: jednoduché gesto, jasné sdělení, snadno identifikovatelný „dárek“ od prezidenta. Ačkoliv právě Trump ještě před volbami strašil tím, že jeho protivníci chtějí „socialistické rozdávání peněz“, sám k němu nyní sahá bez známky rozpaků.

Argument, který stojí proti prezidentovi

Jenže otázkou je, zda se k takovému kroku vůbec dostane. Nejvyšší soud – americký ekvivalent našeho Ústavního soudu – právě posuzuje, zda měl prezident vůbec právo uvalit aktuální cla způsobem, jakým to udělal. Kritici tvrdí, že Trump zneužil ustanovení, která mají být vyhrazena pro mimořádné situace ohrožující bezpečnost země, a že právo určovat daně a příjmy federální vlády náleží pouze Kongresu. Bílý dům ovšem tvrdí, že o nic takového nejde a že vlastně z cel skoro žádné příjmy nejsou, a bylo třeba konat hned, rychle a mimořádně.

Trumpova představa, že by z cel přímo vyplácel Američany, však tato tvrzení jeho odpůrců paradoxně posiluje. Pokud prezident veřejně říká, že cla mají vytvářet příjmy, které chce rozdat voličům, jen tím potvrzuje, že nejde o žádnou mimořádnou bezpečnostní reakci, ale o regulérní fiskální opatření, jež má schvalovat zákonodárná moc. A to je přesně argument, který stojí proti němu.

Trump se tak může dostat do situace, kdy si vlastním tvrzením podkopává právní obhajobu. Pokud Nejvyšší soud rozhodne v jeho neprospěch, nebude mít jinou možnost než verdikt respektovat. A pokud by ho respektovat odmítl, nebyl by to „tvrdý prezident“, ale někdo, kdo ohrožuje samotný ústavní rámec, který drží Spojené státy pohromadě. To je scénář, který by mu u veřejnosti zrovna body nepřinesl. A ačkoli někteří lidé z prezidentova okolí o otevřenou konfrontaci se soudy stojí, nikdo nechce, aby prezident před soudem znemožnil sám sebe.

Trump tedy může Američanům v kampani slibovat dárečky, ale jestli někdo něco dostane a jestli to nakonec nebude všechny stát víc, než kolik se případně rozdá, to je zásadní otázka.

