Kde začíná „odpudivá bytost“? Pokud se Trump sám chová odpudivě, dává za pravdu Petru Pavlovi

Zatím se nestalo nic zvláštního. Jednak je hlava USA na jiné mocenské úrovni než hlava Česka. A hlavně proto, že oba prezidenti se ještě neměli příležitost setkat.

Ale v posledních dnech a hodinách se ta otázka vtírá opět. Co na slova Petra Pavla z prosince 2022 – z doby, kdy ještě nebyl prezidentem, ale volební kampaň mířila do finále – říci teď? Teď, kdy Donald Trump, už opět prezident Trump, uráží Ukrajinu i prezidenta Zelenského? Kdy se skutečně chová jako odpudivá lidská bytost?

Leccos lze pochopit, ač tomu nefandíme

Zkušenost s Trumpem je dost dlouhá, abychom věděli, že ho nelze brát doslovně. Že používá rétoriku, jaká by jiné politiky ani nenapadla. A kdyby je napadla a použili ji, tak by na to ve svých zemích „dojeli“. Že Trump se nechá vést vlastním narcismem a emocemi voličů, že v argumentaci přehání, někdy vysloveně lže a podobně.

Ale přes ty minusy si leckdo říká, že to vše může mít užitečný smysl, ač není na pohled vidět. Že Trump přehnanými – až šíleně znějícími – nabídkami či slovy (získání Kanady či Grónska, koupě Gazy) sice pobouří svět, ale rozhýbe dosud zamrzlé události či způsoby uvažování. Že právě o to Trumpovi jde.

Jenže, má ten nekonformní přístup svou hranici? Nyní se ukazuje, že ano. Mnozí pozorovatelé chápou, že chce-li Trump ukončit válku na Ukrajině, chce-li to udělat rychle a chce-li k tomu prosadit kompromis (územní ústupky obou stran), musí tlačit na „obě strany konfliktu“, jak se nehezky říká. Nehezky, neboť se tím zakrývá jádro věci. To, kdo je útočník a kdo napadený. Ale chcete-li konec války, musíte ho prosadit drsně a bez ohledu na Gutha-Jarkovského.

To mnozí pochopí, i když tomu třeba nefandí. Ale když Trump veřejně říká, že Zelenskyj je nezvolený diktátor, že si válku „neměl začínat“, že teď musí jednat rychle, jinak mu nezůstane žádné území, to už je fakt za hranou. Zvláště když v téže době si Trump notuje s Putinem.

Můžeme samozřejmě spekulovat, proč to Trump dělá. Proč se chová jako „odpudivá lidská bytost“. Zda proto, že Zelenskyj odmítl automaticky kývnout na nabídku americké exploatace Ukrajiny a jejího nerostného bohatství (vzácné zeminy). Či zda proto, že Trump chce na svou stranu získat Rusko coby protiváhu Číny.

Ale označí-li Trump napadenou Ukrajinu za toho, „kdo si začal“, nazve-li jejího prezidenta průměrně úspěšným komikem, který přiměl USA jít do války, kterou nelze vyhrát, leckdo si řekne, že Petr Pavel měl v prosinci 2022 pravdu.

Ale dělat z napadeného viníka nejde

Pro zopakování. V podcastu Standashow odpovídal Petr Pavel na otázku, zda by Trumpovi podal ruku. „Osobně jsem se s ním setkal na summitu Aliance,“ řekl. „A když jsem viděl, jak brutálně nakládal například s předsedou vlády Makedonie nebo Černé Hory, kterého odstrčil, jen aby byl rychle vidět v první řadě na společné fotografii, tak jsem ani neměl chuť si s ním podat ruku.“ Na jiný dotaz odpověděl: „Na mě Donald Trump působil jako opravdu odpudivá lidská bytost.“

Bylo to hodnocení přepjaté? Pro leckoho ano. Ale dva roky poté, v situaci, kdy Trump veřejně uráží Ukrajinu i jejího lídra, kdy sám působí jako odpudivá lidská bytost, působí to hodnocení adekvátně. A to i kdyby se za Trumpovým chováním skrývala nějaká promyšlená strategie.

Kdo si myslí, že adekvátní nebylo, že prezident Pavel by neměl kritizovat prezidenta Trumpa ani teď (vyčetl mu velkou dávku cynismu), ať se podívá, jak reagoval Mike Pompeo.

Pompeo je bývalý Trumpův viceprezident, konzervativní republikán, žádný divoch či radikál. Přesto na síť X napsal: „Pane prezidente, Ukrajina tuhle válku nezačala. Nevyprovokovanou a brutální invazí ji zahájilo Rusko.“

Našinec chápe, že řešit válku na Ukrajině je těžké, nehezké a mediálně nevděčné. Že je nutné projevit vstřícnost k „oběma stranám konfliktu“, tedy i k agresorovi a nabídnout mu nějaký zisk. Ale obrátit kauzalitu, označit Zelenského za diktátora, ba viníka války, je za hranou, byť tomu zarytí Trumpovi fanoušci tleskají. V tom má Petr Pavel pravdu.