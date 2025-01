Šedá eminence americké bezpečnostní politiky? Do Pentagonu míří Trumpův klíčový muž

Roli jistě bude hrát i Trumpova pýcha, která by ho mohla strhnout k akcím, které lze momentálně jen těžko předvídat – například k větší podpoře Ukrajiny, než si v současnosti myslí analytici.

Je ale přinejmenším návodné, které lidi Trump dosazuje na klíčová místa na ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany. Jedno jméno z nich vyniká nad ostatní: Elbridge A. Colby bude novým politickým náměstkem ministra obrany.

Je to analytik známý svými vyhraněnými názory na bezpečnostní politiku: předně jednoznačný zastánce amerického obratu do Asie, snižování vojenské a ekonomické angažovanosti USA v Evropě a na Blízkém východě, a známý kritik těch spojeneckých států, které na svou obranu vydávají malé procento HDP. Všechny tyto principy Colby vložil již do americké bezpečnostní doktríny z roku 2018, kterou významným způsobem spoluutvářel z pozice náměstka pro vyzbrojování na tehdejším ministerstvu obrany.

Elbridge A. Colby

Prioritou je soupeření s Čínou

Colby sám sebe nepovažuje za izolacionistu, nýbrž za realistu – pro nás v Evropě je to ale v zásadě prašť jako uhoď. Ve svém rozhovoru pro Lidovky.cz, který poskytl nedlouho po ruské invazi na Ukrajinu, doporučil České republice urychlené zbrojení těmito slovy: „Spojené státy už prostě nemají ty možnosti jako na začátku studené války – musí prioritizovat a jejich jednoznačnou prioritou musí být Asie. Jsem si vědom, že evropskému uchu a zejména u vás ve východní Evropě to může znít nelibě, ale stále budu tvrdit, že pokud někomu diagnostikují rakovinu, lepší přítel je ten, který mu poradí, aby se šel léčit, než ten, který ho poplácá po rameni a řekne mu, že všechno bude v pořádku.“

Co je asi nejdůležitější, Colby je muž vyhraněných názorů a značné integrity. Svými názory mnohé provokuje, zřídka však na nich cokoli mění. Je v zásadě dobře čitelný, a drtivá většina výroků, které za poslední dva roky řekl pro ta či ona média, je vystopovatelná již v jeho ceněné knize Strategy of Denial, ve které USA ordinuje návrat ke „grand strategy“, tedy orientaci na velmocenský zápas mezi státy a jejich armádami, namísto dalšího soustředění na hrozbu terorismu, podporu demokratizačních snah v muslimských společnostech, a tak dále.

Jednoznačnou prioritu Colby přikládá velmocenskému soupeření s Čínou, naopak Rusko posouvá na relativně okrajovou část amerických zájmů. Moskva je potenciální bezpečnostní hrozbou primárně pro Evropu, a ta je dostatečně bohatá a svébytná na to, aby se o sebe postarala sama – samozřejmě s americkou pomocí v podobě vyspělých zbraní a jaderného deštníku.

Colby bude na ministerstvu obrany ve funkci politického náměstka, potenciálně tedy velmi vlivné „šedé eminence“. Díky zkušenostem z Pentagonu, které má – v minulé administrativě sloužil jako náměstek pro vyzbrojování – se ve svém úřadu patrně zorientuje dřív než ministr obrany Pete Hegseth, který posledních deset let pracoval jako televizní moderátor.

Je proto víc než pravděpodobné, že bezpečnostní politiku Spojených států bude Colby významným způsobem ovlivňovat. A kdoví – vzhledem k tempu, se kterým se střídali klíčoví lidé v Trumpově první administrativě, není vyloučeno, že ho brzy uvidíme jako šéfa Pentagonu. Pro Českou republiku to znamená jediné: nebrat americké izolacionistické tendence na lehkou váhu a počítat s možností, že za svou bezpečnost si budeme muset zodpovídat sami.